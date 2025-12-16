हनुमान मंदिर जाकर उसी रास्ते से लौटना चाहिए या नहीं? जानिए इसके पीछे की मान्यता!

हनुमान जी शक्ति, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक हैं, जो भगवान राम के परम भक्त हैं, जिनका जन्म माता अंजना और वायु देव (पवन देव) के वरदान स्वरूप हुआ था; वे रामायण के प्रमुख पात्र हैं और अपनी असीमित शक्ति, साहस, निस्वार्थ सेवा और अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते हैं, जो शिव के अवतार भी माने जाते हैं और चिरंजीवी (अमर) होने का वरदान प्राप्त है.