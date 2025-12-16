हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्महनुमान मंदिर जाकर उसी रास्ते से लौटना चाहिए या नहीं? जानिए इसके पीछे की मान्यता!

हनुमान मंदिर जाकर उसी रास्ते से लौटना चाहिए या नहीं? जानिए इसके पीछे की मान्यता!

God Hanuman: हनुमान जी बुद्धि और भक्ति के प्रतीक हैं, जिनकी पूजा करने से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं, लेकिन मान्यता है कि हनुमान मंदिर जाकर लौटते समय वही रास्ता नहीं अपनाना चाहिए ऐसा क्यों? आइए जानें.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 16 Dec 2025 04:41 PM (IST)
God Hanuman: हनुमान जी बुद्धि और भक्ति के प्रतीक हैं, जिनकी पूजा करने से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं, लेकिन मान्यता है कि हनुमान मंदिर जाकर लौटते समय वही रास्ता नहीं अपनाना चाहिए ऐसा क्यों? आइए जानें.

भगवान हनुमान

1/6
हनुमान जी शक्ति, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक हैं, जो भगवान राम के परम भक्त हैं, जिनका जन्म माता अंजना और वायु देव (पवन देव) के वरदान स्वरूप हुआ था; वे रामायण के प्रमुख पात्र हैं और अपनी असीमित शक्ति, साहस, निस्वार्थ सेवा और अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते हैं, जो शिव के अवतार भी माने जाते हैं और चिरंजीवी (अमर) होने का वरदान प्राप्त है.
हनुमान जी शक्ति, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक हैं, जो भगवान राम के परम भक्त हैं, जिनका जन्म माता अंजना और वायु देव (पवन देव) के वरदान स्वरूप हुआ था; वे रामायण के प्रमुख पात्र हैं और अपनी असीमित शक्ति, साहस, निस्वार्थ सेवा और अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते हैं, जो शिव के अवतार भी माने जाते हैं और चिरंजीवी (अमर) होने का वरदान प्राप्त है.
2/6
हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों के संकट दूर होते हैं और मन्नत पूरी होती है. विशेष रूप से साढ़े साती या ढैया से जुड़े प्रभावों को कम करने में हनुमान जी का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है. जब भक्त अपने संकटों को दूर करने के लिए हनुमान मंदिर जाते हैं, तो वे अपने साथ दुख, चिंता, बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा लेकर जाते हैं.
हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों के संकट दूर होते हैं और मन्नत पूरी होती है. विशेष रूप से साढ़े साती या ढैया से जुड़े प्रभावों को कम करने में हनुमान जी का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है. जब भक्त अपने संकटों को दूर करने के लिए हनुमान मंदिर जाते हैं, तो वे अपने साथ दुख, चिंता, बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा लेकर जाते हैं.
Published at : 16 Dec 2025 04:41 PM (IST)
Tags :
Lord Rama HANUMAN TEMPLE God Hanuman

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
मुस्लिम देश जॉर्डन में पीएम मोदी की खातिरदारी देखकर चिढ़ा PAK? खुद ड्राइव करके म्यूजियम ले गए क्राउन प्रिंस
मुस्लिम देश जॉर्डन में पीएम मोदी की खातिरदारी देखकर चिढ़ा PAK? खुद ड्राइव करके म्यूजियम ले गए क्राउन प्रिंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP विधानसभा चुनाव: कांग्रेस और सपा के बीच कैसे होगा सीट का बंटवारा? अखिलेश यादव ने कर दिया फाइनल
UP विधानसभा चुनाव: कांग्रेस और सपा के बीच कैसे होगा सीट का बंटवारा? अखिलेश यादव ने कर दिया फाइनल
क्रिकेट
Cameron Green IPL 2026: 25.20 करोड़ में बिकते ही कैमरून ग्रीन के खाते से कट गए 7.2 करोड़, मिलेंगे 18 करोड़ रुपये; जानें क्या है नया नियम
25.20 करोड़ में बिकते ही कैमरून ग्रीन के खाते से कट गए 7.2 करोड़, मिलेंगे 18 करोड़ रुपये; जानें क्या है नया नियम
इंडिया
'राम के नाम बदनाम न करो...', बहुत दिनों बाद कांग्रेस के साथ खड़े दिखे शशि थरूर, इस मुद्दे पर सरकार को घेरा
'राम के नाम बदनाम न करो...', बहुत दिनों बाद कांग्रेस के साथ खड़े दिखे शशि थरूर, इस मुद्दे पर सरकार को घेरा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

India में Crypto Invest: छोटे शहरों और युवा पीढ़ी का बढ़ता रुझान| Paisa Live
Omkar Kapoor Interview : Struggle, Breakthrough और बॉलीवुड की सच्चाई | 'Masoom' से 'Pyaar Ka Punchnama' तक का सफर
India Trade Shock , November में Trade Deficit 61% गिरा | Exports Boom | Paisa Live
Defence Production Record High कौनसा Stock देगा सबसे ज़्यादा Return? | Paisa Live
Parliament Winter Session: नए बिल पर ये क्या बोल गई Priyanka Gandhi... | Viksit Bharat

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मुस्लिम देश जॉर्डन में पीएम मोदी की खातिरदारी देखकर चिढ़ा PAK? खुद ड्राइव करके म्यूजियम ले गए क्राउन प्रिंस
मुस्लिम देश जॉर्डन में पीएम मोदी की खातिरदारी देखकर चिढ़ा PAK? खुद ड्राइव करके म्यूजियम ले गए क्राउन प्रिंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP विधानसभा चुनाव: कांग्रेस और सपा के बीच कैसे होगा सीट का बंटवारा? अखिलेश यादव ने कर दिया फाइनल
UP विधानसभा चुनाव: कांग्रेस और सपा के बीच कैसे होगा सीट का बंटवारा? अखिलेश यादव ने कर दिया फाइनल
क्रिकेट
Cameron Green IPL 2026: 25.20 करोड़ में बिकते ही कैमरून ग्रीन के खाते से कट गए 7.2 करोड़, मिलेंगे 18 करोड़ रुपये; जानें क्या है नया नियम
25.20 करोड़ में बिकते ही कैमरून ग्रीन के खाते से कट गए 7.2 करोड़, मिलेंगे 18 करोड़ रुपये; जानें क्या है नया नियम
इंडिया
'राम के नाम बदनाम न करो...', बहुत दिनों बाद कांग्रेस के साथ खड़े दिखे शशि थरूर, इस मुद्दे पर सरकार को घेरा
'राम के नाम बदनाम न करो...', बहुत दिनों बाद कांग्रेस के साथ खड़े दिखे शशि थरूर, इस मुद्दे पर सरकार को घेरा
बॉलीवुड
'पाकिस्तान का झंडा देखा तो...', सुनील शेट्टी ने बताया 'बॉर्डर' का क्लाइमैक्स कैसे शूट हुआ?
'पाकिस्तान का झंडा देखा तो...', सुनील शेट्टी ने बताया 'बॉर्डर' का क्लाइमैक्स कैसे शूट हुआ?
जनरल नॉलेज
SIR List 2025 West Bengal: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, यहां जानें कैसे करें चेक?
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, यहां जानें कैसे करें चेक?
जनरल नॉलेज
इथियोपिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, इससे यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं
इथियोपिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, इससे यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं
महाराष्ट्र
BMC चुनाव: ठाकरे बंधुओं से कांग्रेस ने बनाई दूरी! अब शरद पवार की पार्टी ने साफ किया रुख
BMC चुनाव: ठाकरे बंधुओं से कांग्रेस ने बनाई दूरी! अब शरद पवार की पार्टी ने साफ किया रुख
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget