'पाकिस्तान का झंडा देखा तो...', सुनील शेट्टी ने बताया 'बॉर्डर' का क्लाइमैक्स कैसे शूट हुआ?

जेपी दत्ता की आइकॉनिक वॉर फिल्म ‘बॉर्डर’ साल 1997 में रिलीज हुई थी. यह भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार देशभक्ति फिल्मों में गिनी जाती है. इस फिल्म में सुनील शेट्टी ने बीएसएफ जवान भैरों सिंह का दमदार किरदार निभाया था. इस फिल्म की सफलता में सुनील शेट्टी के इस किरदार का बड़ा योगदान रहा.

वहीं इस फिल्म के गाने और डायलॉग्स के अलावा इसके क्लाइमैक्स सीन देख दर्शकों आज भी उतने ही खुश होते हैं जैसे वे फिल्म रिलीज के वक्त हुआ करते थे. अब फिल्म रिलीज के करीब 28 साल बाद सुनील शेट्टी ने बॉर्डर के पॉपुलर क्लाइमैक्स सीन को लेकर कई दिलचस्प खुलासे किए.

रियल फीलिंग, जज्बा और जोश भी

लल्लनटॉप से बातचीत में सुनील शेट्टी ने कहा,'जब हम क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे, खासकर वो रात वाला सीन- जहां सनी पाजी कहते हैं, 'जिसको रोकना है रोके, बाकी जा सकते हैं'. वो पल दिल से निकला हुआ था. क्लाइमेक्स में जब मैंने टैंक पर पाकिस्तान का झंडा देखा, तो जो फीलिंग आई, जो एक्सप्रेशन अपने आप आया, वो किसी एक्टर का नहीं, बल्कि एक सिपाही का था. हां, पर्दे पर वो रील था… लेकिन जज्बा और जोश बिल्कुल असली था.





आज भी दिलों को छू जाता है यह क्लाइमैक्स

आज भी वो सीन सबको याद है-जब सिपाही बम लेकर टैंक के नीचे जाता है और सब कुछ उड़ा देता है. आगे सुनील शेट्टी ने ये भी बताया कि इस फिल्म को लेकर सवाल भी उठे थे. उन्होंने कहा- 'लोगों ने तब सवाल उठाए थे कि माइन लेकर आगे बढ़ेगा तो टैंक कैसे पीछे जाएगा.?'

लेकिन जेपी दत्ता साहब कन्विंस्ड थे. उनका मानना था, 'टैंक पीछे जाएगा, क्योंकि ये हमारा सिपाही है. यही उसकी ताकत थी, उसकी एनर्जी थी, उसका जज्बा. और वही बॉर्डर का एक डिफाइनिंग मोमेंट बन गया.'





जेपी दत्ता ने भी सुनाया दिलचस्प किस्सा

आपको बता दें कि सुनील शेट्टी के अलावा फिल्म के डायरेक्टर जेपी दत्ता ने बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में एक दिलचस्प बात बताई. उन्होंने कहा, 'जो भी वजह हो कि फिल्म इंडस्ट्री ने कभी ये नहीं कहा कि दुश्मन पाकिस्तान है. मैंने उसका नाम लिया.इंडस्ट्री फिल्म में ये कहती रही कि पड़ोसी मुल्क है, लेकिन मैंने नाम लिया. वह मैं था जिसने कहा-पाकिस्तान हमारा दुश्मन है.





सुनील शेट्टी की जगह बेटे ने ली

आपको बता दें कि आने वाली फिल्म ‘बॉर्डर 2’ का निर्देशन अनुराग सिंह कर रहे हैं. फिल्म में सनी देओल अहम भूमिका में नजर आएंगे. उनके साथ वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकार भी शामिल हैं. वहीं इस बार सुनील शेट्टी की जगह फिल्म में उनके बेटे अहान शेट्टी आर्मी जवान के रोल में देखें जाएंगे. ‘बॉर्डर’ की तरह 'बॉर्डर 2' भी देशभक्ति और एक्शन से भरपूर होगी.

बॉर्डर 2 का टीजर देखें