शादी से पहले रोना, तीर मारना और पिटाई! दुनिया की ये 7 शादी की रस्में सुनकर चौंक जाएंगे आप

अफ्रीका के कुछ गांवों में एक अनोखा रिवाज है, जिसमें शादी की पहली रात को एक बुजुर्ग महिला नव विवाहित जोड़े को उनके शयनकक्ष तक लेकर जाती है. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि, वह दुल्हन को पहली रात से जुड़ी चीजों के बारे में सब सिखा सकें. आमतौर पर इस रस्म को गांव की किसी बुजुर्ग महिला द्वारा निभाया जाता है, लेकिन कभी कभी यह दुल्हन की मां भी हो सकती है.