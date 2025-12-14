हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मशादी से पहले रोना, तीर मारना और पिटाई! दुनिया की ये 7 शादी की रस्में सुनकर चौंक जाएंगे आप

शादी से पहले रोना, तीर मारना और पिटाई! दुनिया की ये 7 शादी की रस्में सुनकर चौंक जाएंगे आप

Unique wedding traditions in world: दुनियाभर में शादी की अनोखी परंपरा एक दूसरे से जितनी अलग है उतनी ही हैरान करने वाली भी है. कुछ रस्म मजाकिया लग सकती है, जबकि कुछ रस्मों पर भरोसा कर पाना मुश्किल है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 14 Dec 2025 07:00 PM (IST)
Unique wedding traditions in world: दुनियाभर में शादी की अनोखी परंपरा एक दूसरे से जितनी अलग है उतनी ही हैरान करने वाली भी है. कुछ रस्म मजाकिया लग सकती है, जबकि कुछ रस्मों पर भरोसा कर पाना मुश्किल है.

दुनिया में अनोखी शादी की परंपराएं

1/8
दुनियाभर में शादी की अनोखी परंपराएं दूल्हा-दुल्हन के बीच निभाई जाती है. कुछ परंपराएं तो इतनी अजीब हो सकती है, कि आप यकीन करने से भी बचेंगे. अलग-अलग जोड़े शादी के दिन अलग तरीके से मनाते हैं. दुनियाभर में शादी से जुड़ी कुछ ऐसी रस्म भी निभाई जाती है, जो बकाई में काफी अजीब हैं. आइए जानते हैं इन परंपराओं के बारे में.
दुनियाभर में शादी की अनोखी परंपराएं दूल्हा-दुल्हन के बीच निभाई जाती है. कुछ परंपराएं तो इतनी अजीब हो सकती है, कि आप यकीन करने से भी बचेंगे. अलग-अलग जोड़े शादी के दिन अलग तरीके से मनाते हैं. दुनियाभर में शादी से जुड़ी कुछ ऐसी रस्म भी निभाई जाती है, जो बकाई में काफी अजीब हैं. आइए जानते हैं इन परंपराओं के बारे में.
2/8
अफ्रीका के कुछ गांवों में एक अनोखा रिवाज है, जिसमें शादी की पहली रात को एक बुजुर्ग महिला नव विवाहित जोड़े को उनके शयनकक्ष तक लेकर जाती है. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि, वह दुल्हन को पहली रात से जुड़ी चीजों के बारे में सब सिखा सकें. आमतौर पर इस रस्म को गांव की किसी बुजुर्ग महिला द्वारा निभाया जाता है, लेकिन कभी कभी यह दुल्हन की मां भी हो सकती है.
अफ्रीका के कुछ गांवों में एक अनोखा रिवाज है, जिसमें शादी की पहली रात को एक बुजुर्ग महिला नव विवाहित जोड़े को उनके शयनकक्ष तक लेकर जाती है. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि, वह दुल्हन को पहली रात से जुड़ी चीजों के बारे में सब सिखा सकें. आमतौर पर इस रस्म को गांव की किसी बुजुर्ग महिला द्वारा निभाया जाता है, लेकिन कभी कभी यह दुल्हन की मां भी हो सकती है.
Published at : 14 Dec 2025 07:00 PM (IST)
धर्म फोटो गैलरी

