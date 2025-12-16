एक्सप्लोरर
Christmas 2025: बाइबिल में उल्लेख नहीं, फिर भी ईसाई धर्म में क्यों खास है क्रिसमस ट्री?
Christmas 2025: क्रिसमस का त्योहार ईसाई धर्म में बेहद लोकप्रिय है. ऐसे में एक बात हैरत में डालती है कि बाइबल में उल्लेख नहीं है क्रिसमस ट्री का, फिर भी ईसाई धर्म में क्रिसमस ट्री इतना खास क्यों है?
क्रिसमस ट्री
16 Dec 2025
