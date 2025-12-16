हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Christmas 2025: बाइबिल में उल्लेख नहीं, फिर भी ईसाई धर्म में क्यों खास है क्रिसमस ट्री?

Christmas 2025: बाइबिल में उल्लेख नहीं, फिर भी ईसाई धर्म में क्यों खास है क्रिसमस ट्री?

Christmas 2025: क्रिसमस का त्योहार ईसाई धर्म में बेहद लोकप्रिय है. ऐसे में एक बात हैरत में डालती है कि बाइबिल में उल्लेख नहीं है क्रिसमस ट्री का, फिर भी ईसाई धर्म में क्रिसमस ट्री इतना खास क्यों है?

By : निशात अंजुम  | Updated at : 16 Dec 2025 03:25 PM (IST)
Christmas 2025: क्रिसमस का त्योहार ईसाई धर्म में बेहद लोकप्रिय है. ऐसे में एक बात हैरत में डालती है कि बाइबल में उल्लेख नहीं है क्रिसमस ट्री का, फिर भी ईसाई धर्म में क्रिसमस ट्री इतना खास क्यों है?

क्रिसमस ट्री का उल्लेख बाइबिल में नहीं मिलता है, लेकिन एक बात हैरत में डालती है कि जब क्रिसमस ट्री का उल्लेख बाइबिल में नहीं है, फिर भी ईसाई धर्म में क्रिसमस ट्री को इतना खास क्यों माना जाता है? आइए जानते हैं विस्तार से.
क्रिसमस ट्री का उल्लेख बाइबल में नहीं मिलता है, लेकिन एक बात हैरत में डालती है कि जब क्रिसमस ट्री का उल्लेख बाइबल में नहीं है, फिर भी ईसाई धर्म में क्रिसमस ट्री को इतना खास क्यों माना जाता है? आइए जानते हैं विस्तार से.
यह सदाबहार पेड़ सर्दियों में भी हरा रहता है. इसलिए इसे ईसाई धर्म में विश्वास करके अनंत जीवन और पुनरुत्थान (मृत्यु के बाद पुनः जीवित होने की अवधारणा) से जोड़ा गया, जो मसीह की शिक्षाओं और आध्यात्मिक आशा का संकेत माना जाता है.
यह सदाबहार पेड़ सर्दियों में भी हरा रहता है. इसलिए इसे ईसाई धर्म में विश्वास करके अनंत जीवन और पुनरुत्थान (मृत्यु के बाद पुनः जीवित होने की अवधारणा) से जोड़ा गया, जो मसीह की शिक्षाओं और आध्यात्मिक आशा का संकेत माना जाता है.
Published at : 16 Dec 2025 03:25 PM (IST)
Christmas Christmas 2025 Bible Story

