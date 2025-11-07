एक्सप्लोरर
Kharmas 2025: 16 दिसंबर से लग रहा है खरमास, 30 दिनों तक इन कामों पर लग जाएगा ब्रेक
Kharmas 2025: खरमास साल में दो बार लगता है. सूर्य जब धनु और मीन राशि में गोचर करते हैं तब खरमास शुरू होता है. पंचांग के अनुसार खरमास 16 दिसंबर 2025 से शुरू होगा और इसका समापन 14 जनवरी 2026 को होगा.
खरमास 2025
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 07 Nov 2025 12:03 PM (IST)
ऐस्ट्रो
6 Photos
मंगल-राहु की युति से वृश्चिक राशि में बना खतरनाक अंगारक योग, 7 दिसंबर तक सावधान रहे ये राशियां
ऐस्ट्रो
5 Photos
मूलांक 6 वाले Gen-Z होते हैं रोमांटिक और फैशनेबल, शुक्र ग्रह की कृपा बनाती है इन्हें खास!
ऐस्ट्रो
6 Photos
वास्तु के अनुसार घर में उल्लू की मूर्ति क्यों और किस दिशा में रखनी चाहिए? जानिए इसका महत्व
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हाथ में डमरू लेकर ताज देखने पहुंचीं अघोरी साध्वी चंचल नाथ, CISF के जवानों ने प्रवेश से रोका
इंडिया
दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ? रनवे पर इंतजार करते पैसेंजर, जानें पूरा मामला
ओटीटी
कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion