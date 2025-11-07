16 दिसंबर 2025 को सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा, जिससे खरमास की शुरुआत हो जाएगी. 14 जनवरी 2026 को जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब खरमास समाप्त हो जाएगा. ऐसे में 16 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक खरमास रहेगा.