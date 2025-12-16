एक्सप्लोरर
Jayfal Upay: रुक गई है कमाई, धन प्राप्ति के लिए आजमाएं जायफल के ये उपाय
Jayfal ke fayde- कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी लोग सुख, धन के लिए मोहताज रहते हैं, ऐसे में तमाम दोषों से मुक्ति पाने के लिए ज्योतिष में जायफल के कई उपाय बताए गए हैं, जानें क्या है ये चमत्कारी उपाय.
जायफल उपाय
1/6
2/6
Published at : 16 Dec 2025 11:30 AM (IST)
Tags :Nutmeg Money Upay Jayfal
ऐस्ट्रो
6 Photos
2026 में मकर राशि के छात्रों के लिए शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के नए अवसर
ऐस्ट्रो
6 Photos
मकर 2026 करियर राशिफल: नौकरी और बिजनेस संतुलन और स्थिरता से भरा! क्रिएटिविटी का मिलेगा लाभ
ऐस्ट्रो
8 Photos
शादी से पहले रोना, तीर मारना और पिटाई! दुनिया की ये 7 शादी की रस्में सुनकर चौंक जाएंगे आप
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
आ गई बंगाल की SIR ड्राफ्ट लिस्ट, चेक करें अपना नाम, राजस्थान समेत और कितने राज्यों में आज आएगी सूची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब विवादों में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के सुरक्षा गार्ड, दुकानदार को बेरहमी से पीटने का आरोप
इंडिया
कौन था मुगल साम्राज्य का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह? जानें
क्रिकेट
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion