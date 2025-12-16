खाने में स्वाद लाने वाला जायफल आपके जीवन में भी खुशियां ला सकता है, ज्योतिष उपाय अनुसार जायफल पर हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन विष्णुजी को अर्पित करें. मान्यता है इससे गुरु जनित दोष से राहत मिलती है.