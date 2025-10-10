हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मParda In Islam: पर्दा, हया की निशानी या मजबूरी? जानें कुरआन में पर्दे का जिक्र

Parda In Islam: पर्दा, हया की निशानी या मजबूरी? जानें कुरआन में पर्दे का जिक्र

Parda In Islam: पर्दा सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि हया और इज्जत की निशानी है. कुरआन में इसे खुदा की हिदायत और हिफाजत के लिए बताया गया है, जो मजबूरी नहीं, बल्कि इज्जत का प्रतीक है.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 10 Oct 2025 04:58 PM (IST)
Parda In Islam: पर्दा सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि हया और इज्जत की निशानी है. कुरआन में इसे खुदा की हिदायत और हिफाजत के लिए बताया गया है, जो मजबूरी नहीं, बल्कि इज्जत का प्रतीक है.

हया और इज्जत का प्रतीक पर्दा

1/6
पर्दा महज एक चादर नहीं जो औरत के जिस्म को ढकता हो, और ना ही पर्दा औरत की पहचान को छिपाता है. पर्दा एक मुसलमान औरत की पहचान है. जब एक औरत पर्दा करके निकलती है तो वो दूर से ही पहचान ली जाती है कि वो एक खुदा की इबादत करने वाली है, वो एक मुसलमान है.
पर्दा महज एक चादर नहीं जो औरत के जिस्म को ढकता हो, और ना ही पर्दा औरत की पहचान को छिपाता है. पर्दा एक मुसलमान औरत की पहचान है. जब एक औरत पर्दा करके निकलती है तो वो दूर से ही पहचान ली जाती है कि वो एक खुदा की इबादत करने वाली है, वो एक मुसलमान है.
2/6
इस्लामी हदीस के मुताबिक पर्दा अल्लाह का हुकुम है. कहा जाता है कि जब एक मुसलमान औरत ये दावा करती है कि वो एक अल्लाह की बंदी है, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम को मानने और उनकी सुन्नत पर अमल करती हैं. तो उसके लिए एक बात काफी है कि वो अपने आप को सर से ले कर पैर तक ढाक लें.
इस्लामी हदीस के मुताबिक पर्दा अल्लाह का हुकुम है. कहा जाता है कि जब एक मुसलमान औरत ये दावा करती है कि वो एक अल्लाह की बंदी है, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम को मानने और उनकी सुन्नत पर अमल करती हैं. तो उसके लिए एक बात काफी है कि वो अपने आप को सर से ले कर पैर तक ढाक लें.
3/6
अल्लाह तआला कुरआन के सूरह अन-नूर (24:31) में फरमाते हैं कि ऐ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम अपने बीवियों, बहनों और मुसलमान औरतों से कह दें कि अपनी निगाहें नीची रखें, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें . साथ ही कहा गया है अपनी जीनत(श्रृंगार) को जाहिर न करें. बल्कि अपने ऊपर चादर ओढ़ ले ताकि आप खुद को पूरा ढक लें.
अल्लाह तआला कुरआन के सूरह अन-नूर (24:31) में फरमाते हैं कि ऐ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम अपने बीवियों, बहनों और मुसलमान औरतों से कह दें कि अपनी निगाहें नीची रखें, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें . साथ ही कहा गया है अपनी जीनत(श्रृंगार) को जाहिर न करें. बल्कि अपने ऊपर चादर ओढ़ ले ताकि आप खुद को पूरा ढक लें.
4/6
पर्दा एक मुसलमान औरत की हकीकत है. पर्दा इस्लाम का वो परचम है जिसे अल्लाह तआला ने औरतों के हाथों बुलंद किया है. कहा जाता है कि जब जब एक औरत अपने चादर को ओढ़ती है वो कुरआन के एक आयत को ओढ़ती है. पर्दे से औरत की पहचान नहीं छिपती.
पर्दा एक मुसलमान औरत की हकीकत है. पर्दा इस्लाम का वो परचम है जिसे अल्लाह तआला ने औरतों के हाथों बुलंद किया है. कहा जाता है कि जब जब एक औरत अपने चादर को ओढ़ती है वो कुरआन के एक आयत को ओढ़ती है. पर्दे से औरत की पहचान नहीं छिपती.
5/6
पर्दा औरत की आजादी को नहीं कुचलता, बल्कि पर्दा औरत की इज्जत की हिफाजत करता है. उसके वजूद को संवारता है. और उसकी शकल नहीं बल्कि अकल के बिना पर उसकी पहचान होती है. हालांकि पर्दा औरत को कामयाबी से नहीं रोकता बल्कि पर्दा हर शोबे में औरत को इज्जत के साथ कामयाबी की ऊंचाइयों तक ले जाता है.
पर्दा औरत की आजादी को नहीं कुचलता, बल्कि पर्दा औरत की इज्जत की हिफाजत करता है. उसके वजूद को संवारता है. और उसकी शकल नहीं बल्कि अकल के बिना पर उसकी पहचान होती है. हालांकि पर्दा औरत को कामयाबी से नहीं रोकता बल्कि पर्दा हर शोबे में औरत को इज्जत के साथ कामयाबी की ऊंचाइयों तक ले जाता है.
6/6
उलमा कहते हैं कि जब एक औरत पर्दा कर रही होती है तो वो खरबों के मेकअप और फैशन इंडस्ट्रीज पर लानत भेज रही होती है. और उन सब को अपने कदमों के कुचल कर अपने रब के हुकुम को अपने सर का ताज बना कर सड़क पर उतरती है.
उलमा कहते हैं कि जब एक औरत पर्दा कर रही होती है तो वो खरबों के मेकअप और फैशन इंडस्ट्रीज पर लानत भेज रही होती है. और उन सब को अपने कदमों के कुचल कर अपने रब के हुकुम को अपने सर का ताज बना कर सड़क पर उतरती है.
Published at : 10 Oct 2025 04:58 PM (IST)
Tags :
Hijab Quran Modesty Islamic Parda

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
जम्मू और कश्मीर
RS चुनाव: NC ने उतारे उम्मीदवार, फारूक अब्दुल्ला नहीं जाएंगे उच्च सदन, कांग्रेस को क्या मिला?
RS चुनाव: NC ने उतारे उम्मीदवार, फारूक अब्दुल्ला नहीं जाएंगे उच्च सदन, कांग्रेस को क्या मिला?
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Gold बेचने पर कितना Tax देना पड़ेगा? 2024 के नए Tax Rules का सच!||Gold | Tax | Paisa Live
1 October से Atal Pension Yojana में बड़ा बदलाव! जानें नए Form के 3 अहम Updates | Paisa Live
एक यूनिक मर्डर मिस्ट्री,कोंकणा सेन शर्मा की सीरीज आपको अंत तक बांधे रखेगी।
Bihar Election 2025: NDA में सीटों पर संग्राम, Samrat Choudhary के घर BJP-JDU की 'महाबैठक'!
खेसरी लाल यादव इंटरव्यू | खेसरी लाल यादव पर हुआ अटैक | भोजपुरी इंड्रस्ट्री और अधिक

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
जम्मू और कश्मीर
RS चुनाव: NC ने उतारे उम्मीदवार, फारूक अब्दुल्ला नहीं जाएंगे उच्च सदन, कांग्रेस को क्या मिला?
RS चुनाव: NC ने उतारे उम्मीदवार, फारूक अब्दुल्ला नहीं जाएंगे उच्च सदन, कांग्रेस को क्या मिला?
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
आईपीएल
IPL 2026 के ऑक्शन की डेट आई, इस दिन होगी 19वें सीजन की नीलामी? जानें रिटेन-रिलीज लिस्ट जारी करने की डेडलाइन
IPL 2026 के ऑक्शन की डेट आई, इस दिन होगी 19वें सीजन की नीलामी? जानें रिटेन-रिलीज लिस्ट जारी करने की डेडलाइन
बॉलीवुड
Birthday Special: 'इन आंखों की मस्ती' से लेकर 'सलाम-ए-इश्क' तक, ये रहे रेखा के सबसे यादगार डांस
'इन आंखों की मस्ती' से लेकर 'सलाम-ए-इश्क' तक, ये रहे रेखा के सबसे यादगार डांस
लाइफस्टाइल
Best Way To Drink Beer: 90 पर्सेंट लोग गलत तरीके से पीते हैं बियर, आज ही जान लें क्या है सही तरीका?
90 पर्सेंट लोग गलत तरीके से पीते हैं बियर, आज ही जान लें क्या है सही तरीका?
क्रिकेट
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर भी शामिल
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर शामिल
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
Embed widget