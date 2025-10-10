इस्लामी हदीस के मुताबिक पर्दा अल्लाह का हुकुम है. कहा जाता है कि जब एक मुसलमान औरत ये दावा करती है कि वो एक अल्लाह की बंदी है, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम को मानने और उनकी सुन्नत पर अमल करती हैं. तो उसके लिए एक बात काफी है कि वो अपने आप को सर से ले कर पैर तक ढाक लें.