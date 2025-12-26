हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tulsi: स्त्री या पुरुष किसे लगाना चाहिए तुलसी का पौधा, कब मिलेगा ज्यादा पुण्य

Tulsi: हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र, लक्ष्मी स्वरूप और भगवान विष्णु का प्रिय पौधा माना जाता है. कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि तुलसी का पौधा स्त्री या पुरुष इसे लगाना अधिक शुभ माना जाता है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 26 Dec 2025 10:01 AM (IST)
तुलसी रोपण

तुलसी पवित्र और पुण्यदायी पौधा है, जिसकी सेवा और पूजन करना शुभ माना जाता है. प्रत्येक हिंदू घर पर तुलसी का पौधा जरूर होता है और नियमित इसकी पूजा की जाती है.
वैसे तो तुलसी की पूजा सभी कर सकते हैं. इसमें किसी तरह की कोई मनाही नहीं है. लेकिन विशेषरूप से परिवार की विवाहित महिलाएं तुलसी पूजन करती हैं. इससे घर पर सुख-शांति रहती है और महिला का सौभाग्य बढ़ता है.
Published at : 26 Dec 2025 10:01 AM (IST)
Tulsi Plant Tulsi Tulsi Puja

