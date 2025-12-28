एक्सप्लोरर
Raviwar Pujan Vidhi: सूर्य देव के अलावा रविवार को इन देवी देवताओं की पूजा से मिलता है मनचाहा वरदान
Raviwar Pujan Vidhi: हिंदू परंपरा के अनुसार रविवार को सूर्य देव संग विष्णु, दुर्गा और भैरव की पूजा करने से स्वास्थ्य, सम्मान, सफलता और मनोकामनाओं की पूर्ति का विशेष आशीर्वाद मिलता है.
रविवार पूजा सूर्य विष्णु दुर्गा भैरव की कृपा पाएं
Published at : 28 Dec 2025 07:00 AM (IST)
धर्म
