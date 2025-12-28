रविवार के दिन भगवान सूर्य के अलावा भगवान विष्णु, माता दुर्गा और भगवान भैरव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है. इस दिन अन्य विधि अनपेक्षित पूजा करने से जीवन में सुख-शांति, समृद्धि, भय से मुक्ति और मन चाहा वरदान प्राप्त होता है.