New Year 2026: घर को बुरी नजर से बचाने के लिए नए साल 2026 में लाएं ये चीजें

New Year 2026: घर को बुरी नजर से बचाने के लिए नए साल 2026 में लाएं ये चीजें

New Year 2026:अगर आप नए साल में सुख, समृद्धि, सौभाग्य, निरोगी काया, पॉजिटिव एनर्जी पाना चाहते हैं तो 2026 के पहले दिन घर में कुछ चीजें जरुर लेकर आएं. मान्यता है इससे मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 19 Dec 2025 07:34 AM (IST)
New Year 2026:अगर आप नए साल में सुख, समृद्धि, सौभाग्य, निरोगी काया, पॉजिटिव एनर्जी पाना चाहते हैं तो 2026 के पहले दिन घर में कुछ चीजें जरुर लेकर आएं. मान्यता है इससे मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं.

नया साल 2026

1/6
काश्वी (काल्पनिक नाम) के घर में आए दिन कोई न सदस्य बीमार रहता था, परिवार में सभी के नौकरी करने के बाद भी धन की कमी रहती थी, जैसे घर को बुरी नजर लग गई हो. ऐसे में काश्वी ने घर को बुरी नजर से बचाने के लिए मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल टांग दी. आप भी अपने घर को बुरी नजर से बचाने के लिए नववर्ष में घोड़े की नाल मुख्य द्वार पर लटकाएं. कहते हैं इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती.
काश्वी (काल्पनिक नाम) के घर में आए दिन कोई न सदस्य बीमार रहता था, परिवार में सभी के नौकरी करने के बाद भी धन की कमी रहती थी, जैसे घर को बुरी नजर लग गई हो. ऐसे में काश्वी ने घर को बुरी नजर से बचाने के लिए मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल टांग दी. आप भी अपने घर को बुरी नजर से बचाने के लिए नववर्ष में घोड़े की नाल मुख्य द्वार पर लटकाएं. कहते हैं इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती.
2/6
इस बार 1 जनवरी 2026 को गुरुवार पड़ रहा है. ऐसे में साल के पहले दिन पीतल के बाल गोपाल या गणेश जी की मूर्ति घर या अपने कार्यस्थल पर स्थापित करें. मान्यता है इससे मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है क्योंकि श्रीहरि लक्ष्मी जी के पति हैं और गणेश जी उनके दत्तक पुत्र.
इस बार 1 जनवरी 2026 को गुरुवार पड़ रहा है. ऐसे में साल के पहले दिन पीतल के बाल गोपाल या गणेश जी की मूर्ति घर या अपने कार्यस्थल पर स्थापित करें. मान्यता है इससे मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है क्योंकि श्रीहरि लक्ष्मी जी के पति हैं और गणेश जी उनके दत्तक पुत्र.
Published at : 19 Dec 2025 07:34 AM (IST)
New Year 2026

Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
