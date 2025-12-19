काश्वी (काल्पनिक नाम) के घर में आए दिन कोई न सदस्य बीमार रहता था, परिवार में सभी के नौकरी करने के बाद भी धन की कमी रहती थी, जैसे घर को बुरी नजर लग गई हो. ऐसे में काश्वी ने घर को बुरी नजर से बचाने के लिए मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल टांग दी. आप भी अपने घर को बुरी नजर से बचाने के लिए नववर्ष में घोड़े की नाल मुख्य द्वार पर लटकाएं. कहते हैं इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती.