हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोVastu Tips: कहीं आप भी तो रात में कपड़े नहीं धोते, किस्मत बिगड़ने में नहीं लगेगी देर

Vastu Tips: कहीं आप भी तो रात में कपड़े नहीं धोते, किस्मत बिगड़ने में नहीं लगेगी देर

Vastu Tips: वास्तु में हर काम के लिए समय निर्धारित है, क्योंकि इससे हमारा जीवन प्रभावित होता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार रात में कपड़े धोना शुभ नहीं माना जाता है, आइए जानते हैं क्यों.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 27 Dec 2025 07:18 AM (IST)
Vastu Tips: वास्तु में हर काम के लिए समय निर्धारित है, क्योंकि इससे हमारा जीवन प्रभावित होता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार रात में कपड़े धोना शुभ नहीं माना जाता है, आइए जानते हैं क्यों.

वास्तु टिप्स

1/6
अक्सर कई लोग समय न होने के कारण कपड़े रात में धोते हैं. ऐसा करने से वास्तु नियमों की अनदेखी होती है. रात में कपड़े धोना या खुली हवा में सुखाना व्यक्ति के भाग्य को बिगाड़ सकता है.
अक्सर कई लोग समय न होने के कारण कपड़े रात में धोते हैं. ऐसा करने से वास्तु नियमों की अनदेखी होती है. रात में कपड़े धोना या खुली हवा में सुखाना व्यक्ति के भाग्य को बिगाड़ सकता है.
2/6
वास्तु शास्त्र के अनुसार, रात में कपड़े धोना अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन यदि आपने रात में कपड़े धो दिए हैं तो उन्हें बाहर नहीं सुखाना चाहिए. ऐसा करना दुर्भाग्य को न्योता देने के समान है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, रात में कपड़े धोना अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन यदि आपने रात में कपड़े धो दिए हैं तो उन्हें बाहर नहीं सुखाना चाहिए. ऐसा करना दुर्भाग्य को न्योता देने के समान है.
Published at : 27 Dec 2025 07:18 AM (IST)
Tags :
Vastu Dosh Vastu Tips

