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Mahabharat: वेशभूषा नहीं, व्यक्ति के गुण और कर्म बताते हैं उसकी असली पहचान!
Mahabharat: राजा द्रुपद ने बाहरी रूप देखकर निर्णय नहीं लिया और सच्चाई जानने का प्रयास किया. यह प्रसंग सिखाता है कि व्यक्ति की असली पहचान उसके चरित्र, कर्म और गुणों से होती है, न कि वेशभूषा से.
महाभारत कथा
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Published at : 21 Jun 2026 06:02 AM (IST)
Tags :Mahabharat Katha Pandav Mahabharat Drupad
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