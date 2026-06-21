द्रौपदी स्वयंवर समाप्त हो चुका था, लेकिन राजा द्रुपद के मन में एक बड़ा प्रश्न था. जिस वीर ने कठिन लक्ष्य भेदकर द्रौपदी का वरण किया, वह वास्तव में कौन था? ब्राह्मण वेश में आए उन युवकों का तेज और व्यक्तित्व उन्हें साधारण नहीं लग रहा था.