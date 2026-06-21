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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMahabharat: वेशभूषा नहीं, व्यक्ति के गुण और कर्म बताते हैं उसकी असली पहचान!

Mahabharat: वेशभूषा नहीं, व्यक्ति के गुण और कर्म बताते हैं उसकी असली पहचान!

Mahabharat: राजा द्रुपद ने बाहरी रूप देखकर निर्णय नहीं लिया और सच्चाई जानने का प्रयास किया. यह प्रसंग सिखाता है कि व्यक्ति की असली पहचान उसके चरित्र, कर्म और गुणों से होती है, न कि वेशभूषा से.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 21 Jun 2026 06:02 AM (IST)
Mahabharat: राजा द्रुपद ने बाहरी रूप देखकर निर्णय नहीं लिया और सच्चाई जानने का प्रयास किया. यह प्रसंग सिखाता है कि व्यक्ति की असली पहचान उसके चरित्र, कर्म और गुणों से होती है, न कि वेशभूषा से.

महाभारत कथा

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द्रौपदी स्वयंवर समाप्त हो चुका था, लेकिन राजा द्रुपद के मन में एक बड़ा प्रश्न था. जिस वीर ने कठिन लक्ष्य भेदकर द्रौपदी का वरण किया, वह वास्तव में कौन था? ब्राह्मण वेश में आए उन युवकों का तेज और व्यक्तित्व उन्हें साधारण नहीं लग रहा था.
द्रौपदी स्वयंवर समाप्त हो चुका था, लेकिन राजा द्रुपद के मन में एक बड़ा प्रश्न था. जिस वीर ने कठिन लक्ष्य भेदकर द्रौपदी का वरण किया, वह वास्तव में कौन था? ब्राह्मण वेश में आए उन युवकों का तेज और व्यक्तित्व उन्हें साधारण नहीं लग रहा था.
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सच्चाई जानने के लिए राजा द्रुपद ने अपने विश्वसनीय लोगों को उन युवकों का निरीक्षण करने भेजा. दूतों ने देखा कि वे ब्राह्मणों जैसे नहीं, बल्कि प्रशिक्षित योद्धाओं जैसे व्यवहार कर रहे थे. उनके आचरण और आत्मविश्वास ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया.
सच्चाई जानने के लिए राजा द्रुपद ने अपने विश्वसनीय लोगों को उन युवकों का निरीक्षण करने भेजा. दूतों ने देखा कि वे ब्राह्मणों जैसे नहीं, बल्कि प्रशिक्षित योद्धाओं जैसे व्यवहार कर रहे थे. उनके आचरण और आत्मविश्वास ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया.
Published at : 21 Jun 2026 06:02 AM (IST)
Tags :
Mahabharat Katha Pandav Mahabharat Drupad

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