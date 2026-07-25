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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsGlass Cleaning Hacks: अगर धुंधले होने लगे हैं कांच के बर्तन, तो इस तरीके से करें सफाई; तुरंत लौटेगी चमक

Glass Cleaning Hacks: अगर धुंधले होने लगे हैं कांच के बर्तन, तो इस तरीके से करें सफाई; तुरंत लौटेगी चमक

Cloudy Glasses Cleaning: बर्तन धोने के बाद भी आपके कांच के गिलास साफ और चमकदार नहीं दिखते, बल्कि उन पर सफेद या धुंधली परत नजर आती है, तो इसकी वजह सिर्फ गंदगी नहीं होती.

Written By : सोनम |  Updated at : 25 Jul 2026 05:53 PM (IST)
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White Vinegar Hacks For Foggy Glass Cups: अगर बर्तन धोने के बाद भी आपके कांच के गिलास साफ और चमकदार नहीं दिखते, बल्कि उन पर सफेद या धुंधली परत नजर आती है, तो इसकी वजह सिर्फ गंदगी नहीं होती. कई बार डिशवॉशर, हार्ड वॉटर या गलत तरीके से सफाई करने के कारण गिलास अपनी चमक खो देते हैं. अच्छी बात यह है कि हर बार नए गिलास खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती. अगर धुंधलापन हार्ड वॉटर की वजह से है, तो कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर उन्हें फिर से चमकदार बनाया जा सकता है.

क्यों धुंघले होते हैं गिलास?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गिलास धुंधले क्यों होते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी सबसे आम वजह हार्ड वॉटर में मौजूद कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स हैं. ये धीरे-धीरे गिलास की सतह पर जम जाते हैं और सफेद या धुंधली परत बना देते हैं. वहीं अगर गिलास लंबे समय तक डिशवॉशर की तेज गर्मी और डिटर्जेंट के संपर्क में रहते हैं, तो उनकी सतह पर स्थायी नुकसान भी हो सकता है. इसे एचिंग कहा जाता है। ऐसी स्थिति में गिलास की चमक वापस लाना संभव नहीं होता. 

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कैसे कर सकते हैं साफ?

अगर धुंधलापन केवल मिनरल्स की परत की वजह से है, तो सफेद सिरका आपकी मदद कर सकता है. एक बर्तन में इतना सफेद सिरका लें कि गिलास उसमें डूब जाएं. अब गिलासों को करीब पांच मिनट तक इसमें भिगोकर रखें. सिरके की नेचुरल एसिडिटी जमे हुए मिनरल्स को धीरे-धीरे घोल देती है. अगर दाग ज्यादा पुराने हैं, तो सिरके को हल्का गुनगुना करके इस्तेमाल किया जा सकता है.

भिगोने के बाद गिलास को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें. यदि कहीं हल्के दाग बाकी रह जाएं, तो उंगली पर थोड़ा-सा बेकिंग सोडा लेकर बहुत हल्के हाथ से रगड़ें. चाहें तो इसमें कुछ बूंद पानी मिलाकर पेस्ट भी बना सकते हैं. ध्यान रखें कि ज्यादा जोर से रगड़ने से कांच पर खरोंच आ सकती है. 

पोंछते समय किस बात का रखें ध्यान?

धोने के बाद गिलास को अपने आप सूखने के लिए छोड़ने के बजाय माइक्रोफाइबर कपड़े या बिना रेशे वाले साफ कपड़े से तुरंत पोंछ दें. इससे पानी के नए दाग नहीं बनते और गिलास पहले जैसी चमक बनाए रखते हैं. अगर आपके घर में हार्ड वॉटर की समस्या है, तो भविष्य में गिलास धुंधले होने से बचाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें. महंगे या पसंदीदा कांच के गिलासों को डिशवॉशर में धोने के बजाय हाथ से साफ करें. डिशवॉशर का इस्तेमाल करना ही पड़े, तो जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट न डालें और मशीन को जरूरत से ज्यादा न भरें, ताकि पानी और डिटर्जेंट हर गिलास तक आसानी से पहुंच सके. वॉश साइकिल खत्म होते ही गिलास निकाल लें और हाथ से सुखा दें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 25 Jul 2026 05:53 PM (IST)
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