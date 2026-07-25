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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपFriendship Boundaries: जिगरी दोस्त से भी कभी शेयर न करें ये 5 बातें, वरना बर्बाद हो सकती है पर्सनल लाइफ

Friendship Boundaries: जिगरी दोस्त से भी कभी शेयर न करें ये 5 बातें, वरना बर्बाद हो सकती है पर्सनल लाइफ

Best Friend Advice: किसी की जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होता है, जो आपके बचपन की शरारतों से लेकर आपकी पसंद-नापसंद तक सब कुछ जानता है. लगभग हर बात उनसे साझा करने लगते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 25 Jul 2026 04:37 PM (IST)
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Things You Should Never Share With Best Friend: हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होता है, जो आपके बचपन की शरारतों से लेकर आपकी पसंद-नापसंद तक सब कुछ जानता है. कई बार दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि हम अपनी जिंदगी की लगभग हर बात उनसे साझा करने लगते हैं. लेकिन हर बात बता देना और एक-दूसरे पर भरोसा करना, दोनों अलग बातें हैं. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, यह समझ आ जाता है कि कुछ बातें सिर्फ अपने तक रखना ही बेहतर होता है. इससे न केवल आपकी निजी जिंदगी सुरक्षित रहती है, बल्कि रिश्ते भी स्वस्थ बने रहते हैं.

पार्टनर के साथ हर छोटी लड़ाई

अक्सर लोग पार्टनर से झगड़ा होने के तुरंत बाद अपने सबसे अच्छे दोस्त को पूरी कहानी बता देते हैं. लेकिन अगले दिन जब आपकी सुलह हो जाती है, तब भी दोस्त के मन में वही निगेटिव तस्वीर बनी रह सकती है. अगर मामला गंभीर है, जैसे मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना, तो जरूर मदद लें. लेकिन छोटी-छोटी बहसों को हर बार दूसरों तक पहुंचाना सही नहीं माना जाता.

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 पासवर्ड और बैंकिंग से जुड़ी जानकारी

कभी भी अपने फोन का पासवर्ड, यूपीआई पिन, ईमेल का पासवर्ड या बैंकिंग से जुड़ी जानकारी किसी दोस्त के साथ साझा नहीं करनी चाहिए. भले ही सामने वाला कितना भी भरोसेमंद क्यों न हो, लेकिन ऐसी जानकारी हमेशा निजी रहनी चाहिए. जिस तरह घर का ताला हर किसी को नहीं सौंपते, उसी तरह डिजिटल सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है.

किसी और का राज

अगर परिवार का कोई सदस्य या कोई करीबी आप पर भरोसा करके अपनी निजी बात बताता है, तो उसे आगे किसी और को नहीं बताना चाहिए. चाहे वह आपका सबसे अच्छा दोस्त ही क्यों न हो. किसी का भरोसा बनाए रखना आपकी अच्छी आदत और मजबूत व्यक्तित्व की पहचान होती है.

अधूरे सपने और भविष्य की योजनाएं

नई नौकरी, विदेश जाने की तैयारी या किसी बड़े फैसले जैसी बातें तब तक साझा न करें, जब तक वे तय न हो जाएं. कई बार लोग बार-बार सवाल पूछने लगते हैं और अगर योजना पूरी न हो पाए तो बेवजह दबाव महसूस होने लगता है. बेहतर है कि पहले अपने लक्ष्य पर काम करें और सफलता मिलने के बाद खुशखबरी साझा करें.

अपनी हर असुरक्षा

हर किसी के जीवन में ऐसे दिन आते हैं, जब आत्मविश्वास कम महसूस होता है. ऐसे समय में दोस्त से बात करना गलत नहीं है, लेकिन हर बातचीत में खुद की कमियां गिनाना भी ठीक नहीं. बार-बार अपनी कमजोरियों की चर्चा करने से वही बातें धीरे-धीरे सच जैसी लगने लगती हैं. अपनी परेशानियों के बारे में खुलकर बात करें, लेकिन उन्हें अपनी पहचान न बनने दें. दोस्ती का मतलब यह नहीं कि आप अपनी जिंदगी की हर बात सामने वाले को बता दें. मजबूत दोस्ती भरोसे, सम्मान और समझ पर टिकी होती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 25 Jul 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
Friendship Boundaries Healthy Friendship Tips Oversharing In Friendship
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