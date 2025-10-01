एक्सप्लोरर
Navratri Visarjan 2025: नवरात्रि विसर्जन के दौरान माता रानी की सवारी क्या रहने वाली है? जानिए इसके बारे में
Navratri Visarjan 2025: इस साल नवरात्रि के बाद मां दुर्गा मनुष्य की सवारी पालकी पर प्रस्थान होकर जाएंगी. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पालकी पर जाना शुभ और कल्याणकारी माना जाता है.
मां दुर्गा की विदाई वाहन
01 Oct 2025
बुद्धि और ज्ञान के लिए आज करें गणेश का ध्यान, जानें बुधवार को गणपति कैसे होते हैं प्रसन्न
