हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMotivational Quotes: लियोनेल मेस्सी की ये 5 बातें जो बना सकती हैं आपको कामयाब और अमीर

Motivational Quotes: लियोनेल मेस्सी की ये 5 बातें जो बना सकती हैं आपको कामयाब और अमीर

Motivational Quotes: विश्व के महान फुटबॉलर लियोनल मेसी इस वक्त तीन दिवसीय भारत दौरे पर हैं. अपने बेहतरीन खेल के साथ वे लोगों को मोटिवेट भी करते हैं. आइए जानते हैं मेसी की कही पाँच अनमोल बातें.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 22 Dec 2025 06:00 AM (IST)
Motivational Quotes: विश्व के महान फुटबॉलर लियोनल मेसी इस वक्त तीन दिवसीय भारत दौरे पर हैं. अपने बेहतरीन खेल के साथ वे लोगों को मोटिवेट भी करते हैं. आइए जानते हैं मेसी की कही पाँच अनमोल बातें.

लियोनेल मेस्सी विचार

1/6
सफलता अचानक नहीं मिलती है. इसके पीछे मेहनत, धैर्य और संघर्ष होता है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी हैं. उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे मुश्किलों का सामना किया जहां पर अमूमन लोग संघर्ष करना छोड़ देते हैं. उनका जीवन खुद एक सीख है. सिर्फ 11 साल की उम्र में गंभीर बीमारी से जूझते हुए उन्होंने अपने फुटबॉल के खेल को कभी नहीं छोड़ा. कई असफलताओं के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी. आज रिजल्ट दुनिया के सामने हैं.
सफलता अचानक नहीं मिलती है. इसके पीछे मेहनत, धैर्य और संघर्ष होता है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी हैं. उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे मुश्किलों का सामना किया जहां पर अमूमन लोग संघर्ष करना छोड़ देते हैं. उनका जीवन खुद एक सीख है. सिर्फ 11 साल की उम्र में गंभीर बीमारी से जूझते हुए उन्होंने अपने फुटबॉल के खेल को कभी नहीं छोड़ा. कई असफलताओं के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी. आज रिजल्ट दुनिया के सामने हैं.
2/6
लियोनेल मेस्सी का जीवन यह सिखाता है कि महान बनने के लिए हालात नहीं, हौसला बड़ा होना चाहिए. बचपन की बीमारी, आर्थिक तंगी और देश छोड़ने का दर्द उनको भी जीवन भर रहेगा. लेकिन हौसला से ही कोई व्यक्ति महान बनता है. इससे मेसी कभी हारे नहीं बल्कि सभी मुश्किलों का सामना करते हुए खुद को स्थापित किया. उन्होंने साबित किया कि संघर्ष ही सफलता की असली नींव होता है.
लियोनेल मेस्सी का जीवन यह सिखाता है कि महान बनने के लिए हालात नहीं, हौसला बड़ा होना चाहिए. बचपन की बीमारी, आर्थिक तंगी और देश छोड़ने का दर्द उनको भी जीवन भर रहेगा. लेकिन हौसला से ही कोई व्यक्ति महान बनता है. इससे मेसी कभी हारे नहीं बल्कि सभी मुश्किलों का सामना करते हुए खुद को स्थापित किया. उन्होंने साबित किया कि संघर्ष ही सफलता की असली नींव होता है.
Published at : 22 Dec 2025 06:00 AM (IST)
Tags :
Lionel Messi Quotes Success Motivation Wealth Mindset

