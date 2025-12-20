Shaniwar Puja: शनि देव की टेढ़ी दृष्टि से बचने के लिए अपनाएं यह नियम

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि देव की दृष्टि काफी महत्वपूर्ण होती है. शनि संतुलन और न्याय का ग्रह है. ऐसे में अक्सर शनि की शक्ति को ना पहचानने वाले लोग शनि देव की टेढ़ी दृष्टि का शिकार हो जाते हैं.