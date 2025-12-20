एक्सप्लोरर
इंदौर का अनोखा मंदिर, जहां बनता है उल्टा स्वास्तिक, क्या है मान्यता जानें
Khajrana Mandir: भारत में कई मंदिर हैं जो अपनी विचित्रताओं के कारण जाने जाते हैं, इसी में से एक है इंदौर का गणेश मंदिर जहां स्वास्तिक उल्टा बनाया जाता है. आखिर क्या है इसको लेकर मान्यता जानते हैं.
खजराना मंदिर
Published at : 20 Dec 2025 09:19 PM (IST)
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
