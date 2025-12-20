इंदौर का अनोखा मंदिर, जहां बनता है उल्टा स्वास्तिक, क्या है मान्यता जानें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोइंदौर का अनोखा मंदिर, जहां बनता है उल्टा स्वास्तिक, क्या है मान्यता जानें

Khajrana Mandir: भारत में कई मंदिर हैं जो अपनी विचित्रताओं के कारण जाने जाते हैं, इसी में से एक है इंदौर का गणेश मंदिर जहां स्वास्तिक उल्टा बनाया जाता है. आखिर क्या है इसको लेकर मान्यता जानते हैं.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 20 Dec 2025 09:19 PM (IST)
खजराना मंदिर

मध्यप्रदेश के इंदौर में गणेश जी के खजराना मंदिर की विशेष मान्यता है. दरअसल यहां भक्त मंदिर में उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं. इसी वजह से मंदिर की ये प्राचीन और प्रसिद्ध परंपरा देश-विदेश के भक्तों को आकर्षित करती है.
खजराना मंदिर भक्ति मनोकामना पूर्ति के लिए अनोखा तरीका अपनाते हैं, यहां गणेशजी के मंदिर के पीछे दीवार पर लोग उल्टा स्वस्तिक चिह्न बनाते हैं. कहते हैं कि इससे कठिन कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं. अड़चने दूर होती है.
Published at : 20 Dec 2025 09:19 PM (IST)
Swastik Ganesh Temple INDORE Khajrana Mandir

