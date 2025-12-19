हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मChristmas 2025: चीन और सऊदी अरब समेत विश्व के 6 देश जहां क्रिसमस सेलिब्रेशन पर लगा बैन!

Christmas 2025: चीन और सऊदी अरब समेत विश्व के 6 देश जहां क्रिसमस सेलिब्रेशन पर लगा बैन!

Christmas 2025: दुनियाभर में क्रिसमस का त्योहार हर किसी का पसंदीदा फेस्टिवल है. लेकिन कुछ देशों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. विश्वभर के 6 ऐसे देश जहां क्रिसमस के त्योहार को पसंद नहीं किया जाता है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 19 Dec 2025 06:00 PM (IST)
Christmas 2025: दुनियाभर में क्रिसमस का त्योहार हर किसी का पसंदीदा फेस्टिवल है. लेकिन कुछ देशों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. विश्वभर के 6 ऐसे देश जहां क्रिसमस के त्योहार को पसंद नहीं किया जाता है.

वे देश जो क्रिसमस नहीं मनाते

1/6
उत्तर कोरिया आधिकारिक तरीके से क्रिसमस पर बैन नहीं लगाता है, लेकिन यह उन देशों में शामिल है, जो क्रिसमस के प्रति अच्छा रवैया नहीं रखता है. नास्तिक देश होने के तौर पर उत्तर कोरिया में किसी भी तरह की प्रार्थना सभा की अनुमति नहीं है.
उत्तर कोरिया आधिकारिक तरीके से क्रिसमस पर बैन नहीं लगाता है, लेकिन यह उन देशों में शामिल है, जो क्रिसमस के प्रति अच्छा रवैया नहीं रखता है. नास्तिक देश होने के तौर पर उत्तर कोरिया में किसी भी तरह की प्रार्थना सभा की अनुमति नहीं है.
2/6
सऊदी अरब में प्रवासी लोग इसे गुप्त तरीके से मानते हैं. सऊदी अरब में क्रिसमस या हैलोवीन जैसे समारोह को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है.
सऊदी अरब में प्रवासी लोग इसे गुप्त तरीके से मानते हैं. सऊदी अरब में क्रिसमस या हैलोवीन जैसे समारोह को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है.
Published at : 19 Dec 2025 06:00 PM (IST)
Christmas 2025

ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
