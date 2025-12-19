एक्सप्लोरर
Christmas 2025: चीन और सऊदी अरब समेत विश्व के 6 देश जहां क्रिसमस सेलिब्रेशन पर लगा बैन!
Christmas 2025: दुनियाभर में क्रिसमस का त्योहार हर किसी का पसंदीदा फेस्टिवल है. लेकिन कुछ देशों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. विश्वभर के 6 ऐसे देश जहां क्रिसमस के त्योहार को पसंद नहीं किया जाता है.
वे देश जो क्रिसमस नहीं मनाते
1/6
2/6
Published at : 19 Dec 2025 06:00 PM (IST)
Tags :Christmas 2025
धर्म
6 Photos
Christmas 2025: चीन और सऊदी अरब समेत विश्व के 6 देश जहां क्रिसमस सेलिब्रेशन पर लगा बैन!
धर्म
11 Photos
मौत के बाद क्या होता है? स्वर्ग, नर्क और पुनर्जन्म की अवधारणा पर 10 धर्मों के रहस्यमय जवाब!
धर्म
21 Photos
आध्यात्मिक टैटू के 20 डिजाइन जो आपके मन को शांति देंगे! कमल से लेकर ओम तक, जानें अर्थ और महत्व
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
शरीफ उस्मान हादी के जनाजे की नमाज को सिंगापुर में नहीं मिली इजाजत, बांग्लादेश लाया जा रहा शव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोडीन के आरोपियों संग अखिलेश का भी रिश्ता! डिप्टी CM ने दिखाई तस्वीर, सपा चीफ ने भी किया पलटवार!
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप का भारतीय स्क्वाड, इन 5 खिलाड़ियों को जगह मिलना मुश्किल
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion