Christmas 2025: चीन और सऊदी अरब समेत विश्व के 6 देश जहां क्रिसमस सेलिब्रेशन पर लगा बैन!

उत्तर कोरिया आधिकारिक तरीके से क्रिसमस पर बैन नहीं लगाता है, लेकिन यह उन देशों में शामिल है, जो क्रिसमस के प्रति अच्छा रवैया नहीं रखता है. नास्तिक देश होने के तौर पर उत्तर कोरिया में किसी भी तरह की प्रार्थना सभा की अनुमति नहीं है.