खरमास के समय शास्त्रों में कई कार्यों को वर्जित बताया गया है. विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार जैसे कई कामों को करने से इस समय लोग बचते हैं. ऐसे में अगर किसी की एनिवर्सरी या बर्थडे खरमास में पड़ जाए, तो मन में सवाल रहता है कि क्या इसे धूमधाम से खरमास में मनाया जा सकता है या नहीं.