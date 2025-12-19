राहु की बुरी दशा और घर में बेतरतीब तरीके से घर में रखे गए इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे फ्रिज, टीवी, आरओ, मिक्सर, लाइट, पंखा आदि की इनकी खराबी की वजह माने जाते हैं. घर में किसी व्यक्ति का राहु खराब हो तो ये समस्या बार-बार आती है.