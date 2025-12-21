हिंदू धर्म शास्त्रों में सुहागिन महिलाओं को परिवार की लक्ष्मी माना जाता है. महिलाओं द्वारा किए व्रत-उपवास और अच्छे कर्मों का पुण्य फल पूरे परिवार को मिलता है. लेकिन महिलाओं द्वारा की गई ये छोटी सी गलतियां भी जीवन में बड़े संकट का कारण बन सकती हैं. इसलिए सुहागिन महिलाओं को इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए.