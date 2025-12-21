एक्सप्लोरर
Hindu Shastra: सुहागिन महिलाएं इन पांच बातों का रखें ध्यान, एक चूक पड़ सकती है भारी
Hindu Shastra: महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है. उनके आचरण और आदतों का प्रभाव पति,बच्चे, दांपत्य जीवन व परिवार पर पड़ता है. इसलिए सुहागिन महिलाएं शास्त्रों में बताए इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखें.
हिंदू शास्त्र
1/6
2/6
Published at : 21 Dec 2025 04:16 PM (IST)
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Prediction 22 December 2025: जानें सोमवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
ऐस्ट्रो
10 Photos
नया साल 2026 आने से पहले घर में लाएं ये 9 चीजें! तनाव दूर होने के साथ नेगेटिव एनर्जी होगी दूर
ऐस्ट्रो
10 Photos
दुनिया की 10 अजीबोगरीब परंपराएं: दालचीनी होली से लेकर मुर्दों का जुलूस तक! देखें फोटो
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Prediction 21 December 2025: जानें रविवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिहार
हिजाब विवाद के बाद चर्चा में आईं डॉ नुसरत परवीन कहां हैं? फ्लैट पर लगा ताला, गार्ड ने क्या बताया?
इंडिया
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
ओटीटी
'मेरे ब्रेस्ट और बम में ज्यादा पैडिंग चाहते थे...', साउथ फिल्म मेकर्स को लेकर राधिका आप्टे का खुलासा
क्रिकेट
भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी से उम्मीद
Advertisement
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Prediction 22 December 2025: जानें सोमवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion