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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मुझे भारतीय रेलवे पर गर्व, इसी तरह...', मोदी सरकार को लेकर क्या बोले वांगचुक

'मुझे भारतीय रेलवे पर गर्व, इसी तरह...', मोदी सरकार को लेकर क्या बोले वांगचुक

मशहूर शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने एक वीडियो शेयर कर भारतीय रेलवे की तारीफ की है. साथ ही कहा कि मैं खुश हूं कि परीक्षाओं में सुधार को लेकर संसद में मोदी सरकार बिल लेकर आई.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 30 Jul 2026 10:59 AM (IST)
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मशहूर शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने एक वीडियो शेयर कर भारतीय रेलवे की तारीफ की है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो इसी तरह सरकार के वादों को लेकर भी गर्व करना चाहते हैं. सोनम वांगचुक ने गुरुवार (30 जुलाई) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो कार से सफर करते नजर आ रहे हैं.

उन्होंने कहा कि जैसा मैंने पहले बताया था कि हम परसो लद्दाख के लिए निकल रहे हैं. हम ट्रेन से निकले और मुझे ट्रेन से सफर करना बहुत अच्छा लगता है. दिल्ली से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन जो चली है उसमें मैंने पहली बार यात्रा की. उन्होंने आगे कहा कि मैं चिनाब पर बने ब्रिज को देखना चाहता था. ये मेरा अनुभव बहुत शानदार रहा. मुझे भारतीय रेलवे पर गर्व है.

कश्मीर में एक दिन रूकने के बाद हम लद्दाख की ओर जा रहे हैं. सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं खुश हूं कि परीक्षाओं में सुधार को लेकर संसद में मोदी सरकार बिल लेकर आई. सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये सुधार सिर्फ परीक्षाओं में ही न हो बल्कि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में भी बड़े पैमाने पर सुधार होने चाहिए.

युवाओं के बीच भरोसे का माहौल बनाए सरकार- वांगचुक

इसके अलावा सरकार से अपील करना चाहूंगा कि वो जो समझौते हुए थे (पहले मेरे साथ लिखित में और फिर सीजेपी नेताओं के साथ) कि प्रदर्शन में जो छात्र थे उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, छात्रों पर कोई एफआईआर नहीं होगी सरकार उस पर कायम रहे. वांगुचक ने आगे कहा कि मैं सरकार से अपील करता हूं वो देश के युवाओं खासकर छात्रों के बीच एक भरोसे का माहौल बनाएं और सब मिलकर राष्ट्र निर्माण करें और एक महान भारत बनाने में जुट जाएं.  

सोनम वागंचुक अब वापस अपने घर लद्दाख जा रहे हैं. बीते दिनों उन्होंने सीजेपी द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल होकर भूख हड़ताल की थी. उनकी ये हड़ताल 26 दिनों तक चली, जिसके बाद सरकार ने उनकी शर्तें मानी.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 30 Jul 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
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