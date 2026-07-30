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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मेटल के टुकड़े...', सुप्रीम कोर्ट में जिसने किया पेलेट गन से घायल होने का दावा, आ गई उसकी मेडिकल रिपोर्ट

'मेटल के टुकड़े...', सुप्रीम कोर्ट में जिसने किया पेलेट गन से घायल होने का दावा, आ गई उसकी मेडिकल रिपोर्ट

20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान पेललेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगाने वाले 25 वर्षीय शेख इरशाद मंसूरी की मेडिको-लीगल केस (MLC) रिपोर्ट सामने आई है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 30 Jul 2026 09:24 AM (IST)
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20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान पेलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 25 वर्षीय शेख इरशाद मंसूरी की मेडिको-लीगल केस (MLC) रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार, सर्जरी के दौरान उनके सिर, गर्दन, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों से कई धातु के कण (Metallic Foreign Bodies) निकाले गए. 

24 जुलाई की मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज हैं सर्जरी के विवरण

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (LHMC) के ईएनटी एवं हेड-नेक सर्जरी विभाग की 24 जुलाई की एमएलसी रिपोर्ट के अनुसार, मरीज की 21 जुलाई 2026 को जनरल एनेस्थीसिया (GA) के तहत सर्जरी कर शरीर में फंसे कण निकाले गए.एमएलसी रिपोर्ट के डायग्नोसिस (Diagnosis) सेक्शन में लिखा गया है कि मरीज के सिर और गर्दन के कई हिस्सों में कण फंसे हुए थे.

सर्जरी में कई जगहों से निकाले गए धातु के कण

ईएनटी ऑपरेशन थिएटर (OT) नोट्स के अनुसार, मरीज के दाएं मैक्सिलरी एंट्रम (चेहरे की हड्डी के अंदर), दाईं ओर के निचले होंठ की अंदरूनी परत (लेबियल म्यूकोसा), दाएं कंधे, दाईं गर्दन और बाएं माथे से लगभग 2 मिमी आकार के धातु के कण निकाले गए. रिपोर्ट में कहा गया है कि ये कण शरीर के मुलायम ऊतकों में सतही रूप से फंसे हुए थे.

आंख के पास भी मिला धातु का कण

रिपोर्ट के ऑप्थैल्मोलॉजी (नेत्र रोग) ऑपरेशन थिएटर नोट्स में बताया गया है कि मरीज की बाईं आंख के ऑर्बिटल हिस्से और निचली पलक की सर्जरी कर वहां से भी विदेशी कण निकाला गया. रिपोर्ट के मुताबिक, आंख की मांसपेशी के ऊपरी हिस्से के पास लगभग 8 से 10 मिमी गहराई में धातु का कण महसूस हुआ. इसके बाद लगभग 3 मिमी का चीरा लगाकर उसे निकाला गया.

रिपोर्ट में कहा गया है कि निकाला गया कण लगभग 3×3 मिमी आकार का था, जिसकी सतह धातु जैसी चमकदार थी, किनारे नुकीले थे और वह दबाने पर नहीं दबता था. सर्जरी के बाद मरीज को आवश्यक दवा दी गई और पट्टी की गई.

मंसूरी का दावा- शरीर से निकले सात पेलेट जैसे कण

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, शेख इरशाद मंसूरी ने बताया कि सर्जरी के बाद उनके शरीर से कुल सात पेलेट जैसे धातु के कण निकाले गए हैं. उन्होंने कहा कि चेहरे के आसपास अभी भी कुछ ऐसे कण मौजूद हैं. डॉक्टरों ने फिलहाल उन्हें निकालने की जरूरत नहीं बताई है क्योंकि सर्जरी करने से शरीर को अधिक नुकसान हो सकता है.

यह भी पढ़ेंः 5 साल में 40 बार फेल हुआ NH इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार का संसद में जवाब

अस्पताल ने अपने पास रखे धातु के कण

मंसूरी ने बताया कि सर्जरी के दौरान निकाले गए धातु के कण उन्हें नहीं दिए गए. अस्पताल ने उन्हें बताया है कि इन कणों को अपने पास सुरक्षित रखा जाएगा. रिपोर्ट के अनुसार, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की ओर से यह जानकारी नहीं दी गई थी कि निकाले गए धातु के कणों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है या नहीं.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 30 Jul 2026 09:24 AM (IST)
Tags :
SUPREME COURT Pellet Gun MLC Report
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