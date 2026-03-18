Panchang 18 March 2026: आज दर्श अमावस्या और बुधवार पूजा मुहूर्त, राहुकाल, पंचांग जानें
Aaj Ka Panchang 18 March 2026: 18 मार्च 2026 का सटीक दैनिक पंचांग. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का उपाय.
Hindi Panchang 18 मार्च 2026: आज 18 मार्च 2026 को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और अमावस्या तिथि दोनों है. हालांकि आज अमावस्या सूर्योदय के बाद शुरू हो रही है इसलिए शास्त्रों अनुसार ये मान्य नहीं होगी. आज बुधवार की पूजा में बप्पा को केले और हलवे का भोग लगाएं. मान्यता है इससे गणपति जी प्रसन्न रहते हैं और भक्तों की सच्चे मन से की गई मनोकामना पूरी होती है,
18 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 18 March 2026)
|तिथि
|
चतुर्दशी (17 मार्च 2026, सुबह 9.23 - 18 मार्च 2026, सुबह 8.25)
|वार
|बुधवार
|नक्षत्र
|पूर्व भाद्रपद
|योग
|शुभ
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|नहीं
|चंद्रोस्त
|शाम 5.52
|चंद्र राशि
|कुंभ
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 6.28 - सुबह 9.28
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 8.00 - रात 10.58
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 12.29 -दोपहर 2.00
|यमगण्ड काल
|सुबह 7.58 - सुबह 9.58
|आडल योग
|सुबह 9.27 - सुबह 5.21, 19 मार्च
|गुलिक काल
|सुबह 10.59 - दोपहर 12.29
|पंचक
|पूरे दिन
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 18 March 2026)
|सूर्य
|मीन
|चंद्रमा
|कुंभ
|मंगल
|कुंभ
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मीन
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
- किन राशियों को लाभ
|कुंभ राशि
|आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। आज आपकी समझ और संतुलन दोनों काम आएंगे.
- कौन सी राशियां संभलकर रहें
|वृश्चिक राशि
|कोर्ट-कचहरी के मामलों में अभी राहत की उम्मीद कम है. परिवार के किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन में तनाव होने से चिंता बनी रहेगी.
FAQs: 18 मार्च 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन शुभ योग बन रहा है
Chaitra Navratri 2026: इस नवरात्रि भंडारा करने की सोच रहे हैं तो नोट करे लें शुभ डेट्स
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