2026 में रमजान का 28वां रोजा बुधवार, 18 मार्च को रखा जाएगा।
Ramadan 2026 Sehri Iftar Time: रमजान का 28वां रोजा 18 मार्च, रोजेदार देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय
Ramadan 2026 28th Roza Sehri Iftar Time: रमजान का अट्ठाईसवां रोजा बुधवार 18 मार्च को है. 28वां रोजा रोजेदारों के लिए परहेजगारी जन्नत की कुंजी है. रोजेदार देखें अपने शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय.
Ramadan 2026 28th Roza Sehri Iftar Time: माह-ए-रमजान का पाक और बरकतों वाला मुकद्दस महीना अपने अंतिम पड़ाव की ओर अब तेजी से बढ़ रहा है. इस बीच बुधवार 18 मार्च को रोजेदार रमजान महीने का 28वां रोजा रखेंगे. इस्लाम में रमजान के आखिरी दस दिनों को बेहद खास माना गया है, इसलिए इन दिनों में इबादत, दुआ और तिलावत का महत्व और बढ़ जाता है.
खास बात यह रहेगी कि, जिस दिन अट्ठाईसवां रोजा रहेगा, उसी दिन इफ्तार के बाद शब-ए-कद्र या लैलातुल कद्र की 29वीं रात भी रहेगी. शब-ए-कद्र की रात को कुरान में हजार महीनों से बेहतर बताया गया है. बुधवार को इफ्तार के बाद मुसलमान शब-ए-कद्र की रात दुआ और इबादत में समय बिताएंगे.
अट्ठाईसवें रोजा का महत्व
कुरआने पाक के तेईसवें पारे की सूरह ‘सफ्फात’ की 75वीं आयत में भी अट्ठाईसवें रोजे का महत्व बताया गया है. इस आयत के अनुसार, अल्लाह का आदेश है कि, ‘और हमको नूह ने पुकारा सो हम खूब फरियाद सुनने वाले हैं.’ इस आयत की रोशनी में 28वें रोजा को बेहतर, दोजख से निजात वाला बताया गया है. बता दें कि, बुधवार 18 मार्च 2026 को रोजेदार रमजान महीने का 28वां रोजा रखेंगे. रमजान का महीना 29 या 30 दिनों का होता है. ऐसे में उम्मीद है कि, 28वें रोजे के बाद मुसलमान सिर्फ एक या दो रोजा रखेंगे और फिर रमजान का महीना खत्म हो जाएगा. यह महीना रोजेदारों को नेक, इबादत, सब्र, संयम सिखाता है.
सभी रोजे की तरह ही अट्ठाईसनें रोजे पर भी रोजेदार सुबह सहरी के बाद पूरे दिन रोजा रखेंगे और सूर्यास्त के बाद शाम में इफ्तार किया जाएगा. इफ्तार करने के बाद तरावीह की नमाज के साथ-साथ लोग रात में नफ्ल नमाज और तिलावत में समय बिताएंगे. इस दिन शब-ए-कद्र की 29वीं रात रहेगी, इसलिए रातभर इबादत का दौर चलेगा.
लेकिन रोजा मुकम्मल होने के लिए सही समय पर सहरी और इफ्तार करना बेहद जरूरी होता है. इसलिए रोजेदार जान लें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, चैन्नई समेत अपने शहर के सहरी-इफ्तार का समय (18 March 2026 Sehri-Iftar Timing).
|शहर का नाम (City Name)
|सेहरी समय (18 March Sehri Timing)
|इफ्तार समय (18 March Iftar Timing)
|दिल्ली (Delhi)
|05:08 AM
|06:32 PM
|नोएडा (Noida)
|05:08 AM
|06:31 PM
|चेन्नई (Chennai)
|05:03 AM
|06:21 PM
|लखनऊ (Lucknow)
|04:55 AM
|06:18 PM
|पुणे (Pune)
|05:27 AM
|06:46 PM
|मुंबई (Mumbai)
|05:31 AM
|06:50 PM
|हैदराबाद (Hyderabad)
|05:09 AM
|06:28 PM
|कोलकाता (Kolkata)
|04:27 AM
|05:48 PM
|पटना (Patna)
|04:37 AM
|05:59 PM
|भुवनेश्वर (Bhuvneshwar)
|04:39 AM
|05:58 PM
|जयपुर (Jaipur)
|05:15 AM
|06:38 PM
|इंदौर (Indore)
|05:17 AM
|06:38 PM
|बेंगलुरु (bengaluru)
|05:14 AM
|06:31 PM
|अहमदाबाद (Ahmadabad)
|05:30 AM
|06:51 PM
|सूरत (Surat)
|05:30 AM
|06:50 PM
|कानपुर (Kanpur)
|04:57 AM
|06:20 PM
|जम्मू (Jammu)
|05:14 AM
|06:41 PM
|चंडीगढ़ (Chandigarh)
|05:08 AM
|06:34 PM
|रांची (Ranchi)
|04:39 AM
|06:00 PM
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Frequently Asked Questions
2026 में रमजान का 28वां रोजा किस तारीख को है?
28वें रोजे के दिन कौन सी खास रात होती है?
28वें रोजे के इफ्तार के बाद शब-ए-कद्र (लैलातुल कद्र) की 29वीं रात होती है, जिसे कुरान में हजार महीनों से बेहतर बताया गया है।
28वें रोजे का महत्व क्या है?
कुरान की सूरह 'सफ्फात' की आयत के अनुसार, 28वां रोजा बेहतर और जहन्नुम से निजात वाला बताया गया है।
28वें रोजे के लिए दिल्ली में सहरी और इफ्तार का समय क्या है?
18 मार्च 2026 को दिल्ली में सहरी का समय सुबह 05:08 बजे और इफ्तार का समय शाम 06:32 बजे है।
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