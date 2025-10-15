काली पूजा के दिन आप "ॐ क्रीं कालिकायै नमः" या "ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे" जैसे मंत्रों का जाप कर सकते हैं. ये मंत्र मां काली को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली माने जाते हैं. काली पूजा के दिन दान-पुण्य करें. किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या मिठाई का दान करें. यह मां काली को प्रसन्न करने का सबसे आसान और शुभ तरीका है.