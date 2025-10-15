हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मKali Puja 2025: दुख-दरिद्रता से मुक्ति का दुर्लभ योग, काली पूजा पर इन कामों से मिलेगा देवी का आशीर्वाद!

Kali Puja 2025: दुख-दरिद्रता से मुक्ति का दुर्लभ योग, काली पूजा पर इन कामों से मिलेगा देवी का आशीर्वाद!

Kali Puja 2025: दिवाली के मौके पर मां लक्ष्मी की पूजा करके धन और समृद्धि की कामना करते हैं. वहीं इसी रात मां काली की भी पूजा की जाती है. ऐसे में अब बात आती है कि, काली पूजा के दिन क्या करें क्या नहीं?

By : निशात अंजुम  | Updated at : 15 Oct 2025 11:31 AM (IST)
Kali Puja 2025: दिवाली के मौके पर मां लक्ष्मी की पूजा करके धन और समृद्धि की कामना करते हैं. वहीं इसी रात मां काली की भी पूजा की जाती है. ऐसे में अब बात आती है कि, काली पूजा के दिन क्या करें क्या नहीं?

मां काली की पूजा के दिन क्या करें.

1/6
दिवाली के मौके पर जहां लोग मां लक्ष्मी की पूजा करके धन और समृद्धि की कामना करते हैं, वहीं इसी रात मां काली की पूजा का भी खास महत्व होता है. वैदिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या की रात को निशिता काल में मां काली की उपासना करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख-शांति आती है.
दिवाली के मौके पर जहां लोग मां लक्ष्मी की पूजा करके धन और समृद्धि की कामना करते हैं, वहीं इसी रात मां काली की पूजा का भी खास महत्व होता है. वैदिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या की रात को निशिता काल में मां काली की उपासना करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख-शांति आती है.
2/6
मां काली को शक्ति, साहस और निडरता की देवी कहा गया है. कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसके जीवन से भय, दुख और संकट दूर हो जाते हैं. ऐसे में अब बात आती है कि काली पूजा के दिन क्या करें और क्या नहीं?
मां काली को शक्ति, साहस और निडरता की देवी कहा गया है. कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसके जीवन से भय, दुख और संकट दूर हो जाते हैं. ऐसे में अब बात आती है कि काली पूजा के दिन क्या करें और क्या नहीं?
3/6
काली पूजा के दिन सच्चे मन से मां काली की पूजा करें. यह दिन मां काली की शक्ति, साहस और निडरता का प्रतीक माना जाता है. ऐसा विश्वास है कि जो भक्त सच्चे मन से मां काली की आराधना करता है, उसके जीवन से भय, नकारात्मकता और दुख दूर हो जाते हैं. यह पूजा बुराई पर अच्छाई की विजय, अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की प्रतीक मानी जाती है.
काली पूजा के दिन सच्चे मन से मां काली की पूजा करें. यह दिन मां काली की शक्ति, साहस और निडरता का प्रतीक माना जाता है. ऐसा विश्वास है कि जो भक्त सच्चे मन से मां काली की आराधना करता है, उसके जीवन से भय, नकारात्मकता और दुख दूर हो जाते हैं. यह पूजा बुराई पर अच्छाई की विजय, अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की प्रतीक मानी जाती है.
4/6
काली पूजा के दिन दीपक और धूप जलाएं. घर की उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में दीपक जलाएं. इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मकता खत्म होती है.
काली पूजा के दिन दीपक और धूप जलाएं. घर की उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में दीपक जलाएं. इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मकता खत्म होती है.
5/6
काली पूजा के दिन आप
काली पूजा के दिन आप "ॐ क्रीं कालिकायै नमः" या "ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे" जैसे मंत्रों का जाप कर सकते हैं. ये मंत्र मां काली को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली माने जाते हैं. काली पूजा के दिन दान-पुण्य करें. किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या मिठाई का दान करें. यह मां काली को प्रसन्न करने का सबसे आसान और शुभ तरीका है.
6/6
काली पूजा की रात में जागरण करने के लिए आप मां काली के भजन कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और आरती गा सकते हैं. यह रात आत्मशक्ति जागरण और आध्यात्मिक साधना के लिए मानी जाती है, और इस दौरान भोर तक ध्यान करना शुभ होता है.
काली पूजा की रात में जागरण करने के लिए आप मां काली के भजन कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और आरती गा सकते हैं. यह रात आत्मशक्ति जागरण और आध्यात्मिक साधना के लिए मानी जाती है, और इस दौरान भोर तक ध्यान करना शुभ होता है.
Published at : 15 Oct 2025 11:31 AM (IST)
Tags :
Maa Kali Kali Puja Diwali 2025 Kali Puja 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Sajjad Barkwal Slammed Khawaja Asif: 'इतना बेशर्म, इतना बेगैरत और इतना बेहया इंसान....', PAK के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर जमकर बरसा ये मिनिस्टर, देखें वीडियो
'इतना बेशर्म, इतना बेगैरत और इतना बेहया इंसान....', PAK के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर जमकर बरसा ये मिनिस्टर, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
विश्व
तालिबान के आगे पाकिस्तान ने टेके घुटने, 15 मिनट के भीतर कर दिया सरेंडर, सामने आया चौंकाने वाला Video
तालिबान के आगे पाकिस्तान ने टेके घुटने, 15 मिनट के भीतर कर दिया सरेंडर, सामने आया चौंकाने वाला Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार से 15 दिन में 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश
उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार से 15 दिन में 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Sajjad Barkwal Slammed Khawaja Asif: 'इतना बेशर्म, इतना बेगैरत और इतना बेहया इंसान....', PAK के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर जमकर बरसा ये मिनिस्टर, देखें वीडियो
'इतना बेशर्म, इतना बेगैरत और इतना बेहया इंसान....', PAK के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर जमकर बरसा ये मिनिस्टर, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
विश्व
तालिबान के आगे पाकिस्तान ने टेके घुटने, 15 मिनट के भीतर कर दिया सरेंडर, सामने आया चौंकाने वाला Video
तालिबान के आगे पाकिस्तान ने टेके घुटने, 15 मिनट के भीतर कर दिया सरेंडर, सामने आया चौंकाने वाला Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार से 15 दिन में 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश
उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार से 15 दिन में 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश
क्रिकेट
बिना शादी के तीन बच्चों के पिता हैं ये क्रिकेटर, 164 मैचों में 2968 रन और 199 विकेट लेने वाला ये खिलाड़ी कौन
बिना शादी के तीन बच्चों के पिता हैं ये क्रिकेटर, 164 मैचों में 2968 रन और 199 विकेट लेने वाला ये खिलाड़ी कौन
भोजपुरी सिनेमा
जाति की वजह से अधूरा रह गया था निरहुआ का पहला प्यार, शादीशुदा होते हुए आम्रपाली दुबे संग जुड़ा नाम, ऐसी रही लव लाइफ
निरहुआ का पहला प्यार अधूरा रह गया था, शादीशुदा होते हुए आम्रपाली दुबे संग जुड़ा नाम, ऐसी रही लव लाइफ
नौकरी
12वीं पास के लिए शानदार मौका, इस राज्य में निकली 23 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती
12वीं पास के लिए शानदार मौका, इस राज्य में निकली 23 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती
जनरल नॉलेज
World White Cane Day: सफेद ही क्यों होता है दृष्टिहीन लोगों की छड़ी का रंग, क्या है इसके पीछे की वजह?
सफेद ही क्यों होता है दृष्टिहीन लोगों की छड़ी का रंग, क्या है इसके पीछे की वजह?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget