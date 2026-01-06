Video: "बड़ी जालिम बीवी है" पति को हैंडपंप से बांधकर जबरन नहलाती दिखी महिला- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं और साथ ही बेचारे पति की किस्मत पर तरस भी खा रहे हैं. ठंड के रूझान शुरू होते ही जहां लोग गर्म पानी और रजाई की तलाश में हैं, वहीं इस वीडियो में एक महिला अपने पति को हैंडपंप से बांधकर जबरन नहलाती नजर आ रही है. इंटरनेट यूजर्स इस महिला को मजाकिया अंदाज में “जालिम बीवी” बता रहे हैं और वीडियो को देखकर लोग कह रहे हैं...भाई ऐसी सर्दी किसी दुश्मन को भी न लगे. वीडियो देखकर आप भी हंस पड़ेंगे.

पति को हैंडपंप से बांधकर नहलाती दिखी महिला

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक अधेड़ उम्र का शख्स ठिठुरते हुए जमीन पर बैठा है और उसके हाथ-पैर हैंडपंप से बंधे हुए हैं. वहीं लाल साड़ी पहने महिला पूरे रौब में खड़ी होकर कभी हैंडपंप चलाती है तो कभी लोटे से पानी डालकर पति को नहला देती है. बेचारा पति ठंड से सिकुड़ता नजर आ रहा है, लेकिन महिला को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. वीडियो में पति की हालत देखकर ऐसा लग रहा है मानो ठंड नहीं बल्कि कोई सजा भुगत रहा हो.

यूजर्स बोले, कितनी जालिम बीवी है

वीडियो किसी ग्रामीण इलाके का है, जहां आज भी लोग हैंडपंप से नहाते हैं. लेकिन इस वीडियो की खास बात ये है कि नहाना पति की मर्जी से नहीं, बल्कि पत्नी के फरमान पर हो रहा है. सोशल मीडिया पर यूजर्स इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं और तरह-तरह के मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. कोई लिख रहा है “भाई शादी के बाद सर्दी भी बीवी देखकर आती है.” तो कोई बोला “इसे कहते हैं असली ठंड का एहसास.” बीवी है या जालिम औरत? फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और ठंड के मौसम में लोगों को हंसाने का काम कर रहा है. एक बात तो तय है भाई, इस वीडियो को देखकर लोगों ने यही कहा – ठंड हो तो ऐसी नहीं, बीवी हो तो ऐसी नहीं.

