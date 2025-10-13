हुजूर पाक सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम सोमवार का रोजा रखा करते थे, और इसकी खास वजह ये है कि सोमवार के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम-ए-विलादत है. इसलिए सोमवार और गुरुवार को जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इस दिन अल्लाह सारे मुसलमानों की गलती माफ कर देते हैं.