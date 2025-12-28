हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटYear Ender 2025: इस साल रोहित शर्मा ने तोड़े 50 बड़े रिकॉर्ड, कई दिग्गजों को छोड़ा पीछे; हिटमैन के नाम नए 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'

Year Ender 2025: रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने इस साल चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता. व्यक्तिगत तौर पर भी रोहित के लिए ये साल शानदार रहा, उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े. देखें ऐसे ही 50 रिकार्ड्स की लिस्ट.

By : शिवम | Updated at : 28 Dec 2025 08:39 PM (IST)
रोहित शर्मा के लिए साल 2025 शानदार रहा, उन्होंने अपनी कप्तानी में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी खिताब दिलाया. फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित ने 76 रनों की रिकॉर्ड पारी खेली थी, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. देखें इस साल रोहित द्वारा बनाए गए 50 बड़े रिकार्ड्स.

1. सबसे ज्यादा वनडे सिक्स

रोहित शर्मा ने इस साल शाहिद अफरीदी का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा, जिस पर पाकिस्तानी बल्लेबाज पिछले 10 सालों से काबिज था. रोहित वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने, रोहित के नाम अभी 355 वनडे सिक्स हैं. अफरीदी ने 351 छक्के लगाए हैं.

2. SENA देशों में सबसे ज्यादा वनडे शतक

रोहित शर्मा सेना देशों (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने. उन्होंने कुल 14 शतक लगाए हैं.

3. भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ओपनर (15933)

4. बतौर ओपनर भारत के लिए संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक (45)

5. बतौर कप्तान ICC टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा M.O.M. (4)

6. भारत के लिए संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा ICC ट्रॉफी जीती (4)

7. बतौर कप्तान ICC वनडे में सबसे ज्यादा जीत प्रतिशत (93.8)

8. कप्तान के तौर पर ODI में भारत के लिए सबसे ज्यादा सिक्स (126)

9. ODI में प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय (38 साल)

10. ODI में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय (38)

11. मेहमान बल्लेबाजों के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक शतक (6)

12. ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा ODI रन बनाने वाले भारतीय (1530)

13. ऑस्ट्रेलिया में ODI शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज एशियाई

14. विदेश में ODI शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय

15. दूसरे सबसे तेज 11 हजार वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी

16. बतौर ओपनर सबसे तेज 9 हजार ODI रन बनाने वाले

17. चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में M.O.M. अवार्ड जीतने वाले एकमात्र कप्तान

18. ODI चेज में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा सिक्स (178)

19. चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय (37 साल 313 दिन)

20. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सिक्स (64)

21. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय ओपनर (1766)

22. भारत में 5 हजार वनडे रन (तीसरे खिलाड़ी)

23. ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 बार M.O.S. जीतने वाले पहले भारतीय

24. ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 हजार ODI रन बनाने वाले पहले भारतीय

25. 35 साल की उम्र के बाद भारत के लिए सर्वाधिक M.O.M. अवार्ड (9)

26. चेज में संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा ODI शतक (17)

27. SENA देशों में 150 सिक्स लगाने वाले पहले एशियाई

28. 50 इंटरनेशनल शतक (तीसरे भारतीय)

29. जीत में 8 हजार ODI रन (तीसरे भारतीय बने)

30. इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन (चौथे भारतीय बने)

31. भारत के लिए ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी

32. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय ओपनर (10)

33. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले भारतीय ओपनर (23)

34. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा M.O.S. अवार्ड (3)

35. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI में M.O.S. अवार्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज

36. संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा ICC फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी (9)

37. ODI चेज में भारत के लिए सबसे ज्यादा बार सर्वाधिक रनों की पारी (7)

38. ICC नॉकआउट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा M.O.M अवार्ड जीतने वाले (3)

39. ICC टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा M.O.M अवार्ड जीतने वाले (12)

40. चैंपियंस ट्रॉफी नॉकआउट में सबसे ज्यादा M.O.M जीतने वाले भारतीय (2)

41. ICC फाइनल में 50 से अधिक रन बनाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय

42. बतौर कप्तान सबसे तेज 100 मैच जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी

43. ICC में न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 मैच जीतने वाले एकमात्र भारतीय कप्तान

44. जीते हुए मैचों में 12 हजार रन बनाने वाले पहले एशियाई ओपनर

45. SENA देशों के खिलाफ 5 हजार ODI रन बनाने वाले दूसरे एशियाई ओपनर

46. ICC मैचों में भारतीय कप्तान द्वारा लगातार सबसे ज्यादा जीत (13)

47. ICC ट्रॉफी में बिना कोई मैच हारे खिताब जीतने वाले पहले एशियाई और दूसरे कप्तान

48. ICC टूर्नामेंट में एक भी टॉस नहीं जीते बिना ट्रॉफी जीतने वाले पहले कप्तान

49. सभी ICC इवेंट्स के फाइनल में कप्तानी करने वाले एकमात्र कप्तान

50. सभी SENA देशों के खिलाफ ICC नॉकआउट में जीतने वाले एकमात्र कप्तान.

Read
Published at : 28 Dec 2025 08:39 PM (IST)
Tags :
Indian Cricketer Rohit Sharma Records Rohit SHarma Year Ender Year Ender 2025
