मकर संक्रांति 2026 पर करें ये खास उपाय, सूर्य दोष और पितृ दोष होंगे शांत!

मकर संक्रांति सनातन धर्म में अत्यंत पावन और शुभ पर्व माना जाता है, जो प्रकृति के प्रति प्रेम और मानव जीवन के बीच संतुलन को दर्शाता है. यह त्योहार हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है. यह सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का उत्सव है, जो उत्तर दिशा की ओर सूर्य की यात्रा की शुरुआत करता है.