एक्सप्लोरर
न्यू ईयर सेलिब्रेशन में जोड़ें टेस्ट और सेहत, ट्राय करें ब्रेकफास्ट में पीनट बटर-बनाना सैंडविच
ऐसे में अगर आप बच्चों को नया साल पर एक टेस्टी और हेल्दी सरप्राइज देना चाहते हैं, तो पीनट बटर-बनाना सैंडविच एक बढ़िया ऑप्शन है. यह सैंडविच ना सिर्फ टेस्ट में लाजवाब है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है.
नया साल बच्चों के लिए हमेशा खास होता है. बच्चे इस दिन को लेकर पहले से ही उत्साहित रहते हैं और अपनी पसंदीदा चीजें खाने के लिए भी पूछते हैं. ऐसे में अगर आप बच्चों को नया साल पर एक टेस्टी और हेल्दी सरप्राइज देना चाहते हैं, तो पीनट बटर-बनाना सैंडविच एक बढ़िया ऑप्शन है. यह सैंडविच ना सिर्फ टेस्ट में लाजवाब है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है. तो आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका और न्यू ईयर ब्रेकफास्ट में इसे शामिल करने के फायदे क्या हैं
1/6
2/6
Published at : 28 Dec 2025 09:25 AM (IST)
फूड
6 Photos
न्यू ईयर सेलिब्रेशन में जोड़ें टेस्ट और सेहत, ट्राय करें ब्रेकफास्ट में पीनट बटर-बनाना सैंडविच
फूड
6 Photos
घर पर बेटी का है बर्थ डे? ऐसे सजवाएं अपनी प्यारी बिटिया का केक, यहां देखें यूनीक आइडिया
फूड
7 Photos
सर्दी के सीजन में जमकर खाते हैं आलू के पराठे, जानें एक पराठे से कितनी बढ़ जाती है कैलोरी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका नहीं बल्कि इस देश ने सबसे ज्यादा भारतीयों को किया डिपोर्ट, MEA के आंकड़ों से बड़ा खुलासा
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बीजेपी सरकार सख्त, अगले आदेश तक बिना PUCC नहीं चलेंगी गाड़ियां
बॉलीवुड
अब हर्षवर्धन राणे हुए भीड़ का शिकार, 'एक दीवाने की...' प्रमोशन के दौरान फैंस ने मचा दी भगदड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
Advertisement
फूड
6 Photos
न्यू ईयर सेलिब्रेशन में जोड़ें टेस्ट और सेहत, ट्राय करें ब्रेकफास्ट में पीनट बटर-बनाना सैंडविच
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion