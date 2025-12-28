Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पोस्ट से मचे बवाल पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. शशि थरूर ने अपने पार्टी सहयोगी दिग्विजय सिंह के विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि संगठन को मजबूत किया जाना चाहिए.

शशि थरूर ने कांग्रेस मुख्यालय में रविवार (28 दिसंबर, 2025) को आयोजित पार्टी के 140वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान यह बात कही. कार्यक्रम के दौरान थरूर, पार्टी के इंदिरा भवन मुख्यालय में दिग्विजय सिंह के बगल में बैठे थे और वरिष्ठ नेता के साथ विचार साझा किए.

दिग्विजय सिंह ने PM मोदी को लेकर दिया था बयान

दिग्विजय सिंह ने शनिवार (27 दिसंबर, 2025) को उस समय राजनीतिक हलचल मचा दी थी, जब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की संगठनात्मक ताकत की सराहना की. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए कहा था कि किस तरह एक जमीनी कार्यकर्ता अपने नेताओं के चरणों में बैठकर सीखता हुआ मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बना.

बयान पर विवाद होने के बाद बोले दिग्विजय सिंह

इस दौरान उन्होंने कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का मुद्दा भी उठाया और कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा से मुकाबले और उसे सत्ता से हटाने के लिए यह बेहद जरूरी है. बयान पर विवाद होने के एक दिन बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने जो कहना था कह दिया है. उन्होंने कहा, ‘मैं 50 सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ हूं और मैंने इन सांप्रदायिक ताकतों से विधानसभा, संसद या संगठन में लड़ाई लड़ी है.’

उन्होंने दावा किया, ‘मेरी उनसे बुनियादी असहमति है और मैं उनकी विचारधारा का विरोध करता हूं. मैंने ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ता रहूंगा.’ शनिवार (27 दिसंबर, 2025) को दिए गए अपने बयान पर टिप्पणी को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘हर संगठन को मजबूती की जरूरत होती है.’

दिग्विजय सिंह के बयान पर बोले शशि थरूर

शशि थरूर से जब इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा, ‘संगठन को मजबूत किया जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है.’ जब उनसे दिग्विजय सिंह के बगल में बैठने और दोनों के बीच इस विषय पर चर्चा होने के बारे में पूछा गया, तो थरूर ने कहा, ‘हम आपस में बात करते रहते हैं, हम मित्र हैं और एक-दूसरे से बातचीत करते रहते हैं.’

उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘आज कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस है. यह पार्टी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है. यह वह दिन है, जब हम अपने गौरवशाली इतिहास और देश के लिए पार्टी के योगदान को याद करते हैं.’

शशि थरूर ने एक्स पर किया पोस्ट

वहीं, शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की स्थापना की 140वीं वर्षगांठ है. यह वही संगठन है, जिसने ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व करने में निर्णायक भूमिका निभाई.’

Attended the @INCIndia Congress Working Committee meeting yesterday which decided upon an #MGNREGABachaoAbhiyan. And the commemoration of the 140th anniversary of the establishment of the Indian National Congress in 1885. Now off to Thiruvananthapuram for the next couple of… pic.twitter.com/cY0dMtVPi4 — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) December 28, 2025

उन्होंने कहा, ‘साल 1885 में अपने पहले अधिवेशन से लेकर आज तक, कांग्रेस पार्टी देश की लोकतांत्रिक यात्रा और राजनीतिक विकास की एक मजबूत आधारशिला बनी हुई है. आज इंदिरा भवन में यह अवसर गंभीरता और आपसी सौहार्द के साथ मनाया गया.’

कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं ने भी दी प्रतिक्रिया

इस बीच, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ‘मुझे लगता है कि भाजपा दिग्विजय के पोस्ट के मूल भाव को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रही है. संघ, जो नफरत फैलाता है और महात्मा गांधी के हत्यारे (नाथूराम) गोडसे की विचारधारा से प्रेरणा लेता है, हमें उनसे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है.’

श्रीनेत ने दावा किया, ‘हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं और हमने ब्रिटिश शासन के अन्याय और शोषण के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और उसे जन आंदोलन में बदला. हमें किसी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि दूसरों को हमसे सीखना चाहिए.’

वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, ‘कांग्रेस में बहुत कुछ है और दूसरों को कांग्रेस से ही सीखना चाहिए. हमें RSS से सीखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उस विचारधारा का विरोध करते हैं.’ जबकि एक अन्य नेता राजीव शुक्ला ने कहा, ‘इस पार्टी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता.’

