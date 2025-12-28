SIR In UP: 2.89 करोड़ नाम ड्राफ्ट सूची से हटेंगे, CEO नवदीप रिणवा ने हर शंका पर दिया जवाब

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान (SIR) का पहला चरण 26 दिसंबर को पूरा हो गया. जिसके आंकड़े सार्वजनकि हो गए हैं. राज्य मुख्या निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने एबीपी न्यूज़ से एक्स्ल्चुसिव बातचीत की. जिसमें उन्होंने प्रदेश में वोटरों की संख्या में कुल कटौती और कई तरह की शंकाओं का समाधान किया. उन्होंने जानकारी दी है कि कुल 15.44 करोडो मतदाताओं में 2.89 करोड़ मतदातों के नाम ड्राफ्ट सूची से हटेंगे. जोकि कुल मतदाताओं की 18.7% है.

नवदीप रिणवा ने बताया कि ज्यादातर वोटर्स जो हटे हैं वे माइग्रेटेड (पलायन) हैं. इनकी संख्या सबसे ज्यादा 1.26 करोड़ है. इसके बाद 46 लाख मृतक वोटर, 23.70 लाख डुप्लीकेट एंट्री, 83-84 लाख ऐसे मतदाता हैं जो अपने पते पर अनुपस्थित हैं. और 9.37 लाख मतदाताओं ने गणना फॉर्म जमा नहीं किया है. इसके साथ ही करीब 1.11 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जिन्हें नोटिस जारी किया जाए. उन्हें दस्तावेज जमा करने होंगे.

CM योगी और अखिलेश यादव के बयानों पर सफाई

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने राजनीतिक आरोपों पर भी स्पष्टीकरण दिया. उन्होंने सीएम योगी के 4 करोड़ वोटरों के कटने के सवाल पर कहा कि उनका जिक्र व्यस्क आबादी को जोड़कर था जो करीब 16.50 करोड़ है. वहीं SIR में यह संख्या 12.50 करोड़ आई है. इसके साथ ही नवदीप रिणवा ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयानों को गलत ठहराया. उन्होंने कहा कि 2.89 करोड़ का आंकड़ा 11 दिसंबर के आसपास ही आ गया था. जिसकी जानकारी सभी राजनीतिक दलों के एजेंट्स को दे दी गयी थी.

किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी

नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम न आने कहीं यह मतलब नहीं है कि आप देश के नागरिक नहीं हो, न ही किसी कलो देश से निकाल दिया जाएगा. किसी भी नागरिक को जबरदस्ती मतदाता बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. ड्राफ्ट सूची के लिए कोई दस्तावेज नहीं चाहिए.यही नहीं उन्होंने आगे कहा कि 90% मतदाताओं को आगे भी कोई दस्तावेज नहीं जमा करने पड़ेंगे. उन्होंने अपील की कि 3 करोड़ ऐसे योग्य लोग हैं जिनके वोटर आईडी कार्ड नहीं बने हैं. वे लोग जल्दी से बनवाएं.