Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा के दिन शिव जी को अर्पित करें ये चीजें, घर में होगी धन-धान्य की वृद्धि!

आज गोवर्धन पूजा है. गोवर्धन पूजा का त्योहार मुख्य रूप से भगवान श्रीकृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गौ माता को समर्पित है. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन पर्वत को पूजा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अगर इस दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीजें अर्पित की जाएं तो भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है. गोवर्धन पूजा करते समय शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए जिससे धन धान्य की वृद्धि हो आइए जानते हैं विस्तार से.