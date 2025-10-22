हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा के दिन शिव जी को अर्पित करें ये चीजें, घर में होगी धन-धान्य की वृद्धि!

Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा के दिन शिव जी को अर्पित करें ये चीजें, घर में होगी धन-धान्य की वृद्धि!

Govardhan Puja 2025: आज गोवर्धन पूजा का त्योहार है. ऐस में अब बात आती है कि गोवर्धन पूजा करते समय शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए जिससे धन धान्य की वृद्धि हो. आइए जानते हैं विस्तार से.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 22 Oct 2025 10:37 AM (IST)
Govardhan Puja 2025: आज गोवर्धन पूजा का त्योहार है. ऐस में अब बात आती है कि गोवर्धन पूजा करते समय शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए जिससे धन धान्य की वृद्धि हो. आइए जानते हैं विस्तार से.

गोवर्धन पूजा का त्योहार गोवर्धन पर्वत और गौ माता को समर्पित है.

1/5
आज गोवर्धन पूजा है. गोवर्धन पूजा का त्योहार मुख्य रूप से भगवान श्रीकृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गौ माता को समर्पित है. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन पर्वत को पूजा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अगर इस दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीजें अर्पित की जाएं तो भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है. गोवर्धन पूजा करते समय शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए जिससे धन धान्य की वृद्धि हो आइए जानते हैं विस्तार से.
आज गोवर्धन पूजा है. गोवर्धन पूजा का त्योहार मुख्य रूप से भगवान श्रीकृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गौ माता को समर्पित है. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन पर्वत को पूजा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अगर इस दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीजें अर्पित की जाएं तो भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है. गोवर्धन पूजा करते समय शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए जिससे धन धान्य की वृद्धि हो आइए जानते हैं विस्तार से.
2/5
गोवर्धन पूजा के दिन सुबह स्नान करने के बाद शिवलिंग पर केसर मिला दूध अर्पित करना चाहिए. शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से विवाह में आ रही समस्याएं दूर होती हैं. साथ ही घर में सुख-समृद्धि आती है.
गोवर्धन पूजा के दिन सुबह स्नान करने के बाद शिवलिंग पर केसर मिला दूध अर्पित करना चाहिए. शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से विवाह में आ रही समस्याएं दूर होती हैं. साथ ही घर में सुख-समृद्धि आती है.
3/5
गोवर्धन पूजा को अन्नकूट त्योहार भी कहा जाता है. इस दिन भोग के रूप में कई अलग-अलग तरह के व्यंजन तैयार किए जाते हैं. गोवर्धन पूजा के दौरान अन्नकूट के भोग में से कुछ हरी सब्जियां और नया अनाज किसी भी शिव मंदिर के पास दान में देना चाहिए.
गोवर्धन पूजा को अन्नकूट त्योहार भी कहा जाता है. इस दिन भोग के रूप में कई अलग-अलग तरह के व्यंजन तैयार किए जाते हैं. गोवर्धन पूजा के दौरान अन्नकूट के भोग में से कुछ हरी सब्जियां और नया अनाज किसी भी शिव मंदिर के पास दान में देना चाहिए.
4/5
गोवर्धन पूजा के दिन शिवलिंग पर शुद्ध देशी घी अर्पित करना चाहिए. फिर जल से अभिषेक करना चाहिए. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घी समृद्धि का प्रतीक माना गया है.
गोवर्धन पूजा के दिन शिवलिंग पर शुद्ध देशी घी अर्पित करना चाहिए. फिर जल से अभिषेक करना चाहिए. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घी समृद्धि का प्रतीक माना गया है.
5/5
गोवर्धन पूजा के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना चाहिए. इसे अर्पित करते समय इस पर चंदन या केसर लगाकर ‘ॐ नमः शिवाय’ लिखना चाहिए. इसके बाद बेलपत्र को चिकने भाग की तरफ से शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए. ऐसा करने से जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं.
गोवर्धन पूजा के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना चाहिए. इसे अर्पित करते समय इस पर चंदन या केसर लगाकर ‘ॐ नमः शिवाय’ लिखना चाहिए. इसके बाद बेलपत्र को चिकने भाग की तरफ से शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए. ऐसा करने से जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं.
Published at : 22 Oct 2025 10:37 AM (IST)
Lord Krishna Govardhan Puja Govardhan Puja 2025

