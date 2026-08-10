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Motivational Quotes: ओवरथिंकिंग से परेशान हैं? स्वामी विवेकानंद की ये सीख पढ़ें
Motivational Quotes: बार बार सोचने की आदत मन को थका देती है. स्वामी विवेकानंद की सीख से जानिए कैसे बेवजह की चिंता और नकारात्मक विचारों से बाहर निकलकर खुद पर भरोसा करना शुरू कर सकते हैं.
प्रेरणादायक विचार
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Published at : 10 Aug 2026 02:33 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion