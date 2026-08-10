हम अक्सर उन चीजों को लेकर परेशान होते रहते हैं, जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते. किसी ने क्या कहा, कल क्या होगा या आगे क्या होने वाला है इन सब पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं होता. लेकिन आज हम क्या कर सकते हैं, यह हमारे हाथ में जरूर है. इसलिए अपनी ऊर्जा चिंता में नहीं, उस काम में लगाइए जिसे आप सच में बदल सकते हैं.