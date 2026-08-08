हिंदू धर्म में सावन के पवित्र महीने को भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे उत्तम समय माना जाता है. इस दौरान भक्त पूजा-पाठ और व्रत के साथ अपनी सामर्थ्य अनुसार दान-पुण्य भी करते हैं. शास्त्रों के अनुसार सावन में किए गए दान का फल कई गुना होकर प्राप्त होता है, लेकिन नियमों की अनदेखी करने पर आपकी पूजा का पुण्य फल अधूरा रह सकता है.