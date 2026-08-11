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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडOverripe Banana Recipes: केले ज्यादा पक गए? फेंकने के बजाय बनाएं ये रेसिपी

Overripe Banana Recipes: केले ज्यादा पक गए? फेंकने के बजाय बनाएं ये रेसिपी

Overripe Banana Recipes: अक्सर जब हम बाजार से ज्यादा केले ले आते है तो ऐसे में कई बार ज्यादा पके हुए केले आ जाते है, जिनको लोग फैंक देते. लेकिन इनसे आप एक बहुत अच्छी रेसिपी बना सकते है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 11 Aug 2026 09:21 PM (IST)
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अक्सर हमारे घरों में जब भी केले ज्यादा पक जाते हैं या उनके छिलके काले पड़ने लगते हैं, तो लोग उन्हें खराब समझकर कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं. लेकिन ज्यादा पके हुए केले देखने में भले ही थोड़े अजीब लगें, पर असल में वे सामान्य केलों से ज्यादा मीठे, मुलायम और पौष्टिक होते हैं. जब केला ज्यादा पक जाता है, तो उसका स्टार्च प्राकृतिक शुगर में बदल जाता है, जिससे उसका स्वाद और बढ़ जाता है. अगली बार अगर आपके किचन में भी केले ज्यादा पक जाएं, तो उन्हें फेंकने की गलती बिल्कुल न करें. क्योंकि आप उनसे बेहद स्वादिष्ट, आसान और हेल्दी डिशेज बना सकते हैं. 

बनाना पैनकेक

Overripe Banana Recipes: अगर आप सुबह के नाश्ते में कुछ मीठा और हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो इस डिश के लिए ज्यादा पके केले बेस्ट माने जाते हैं. इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में केलों को चम्मच या कांटे की मदद से अच्छी तरह मैश कर लें. अब इसमें आटा, दूध और दालचीनी पाउडर डालकर एक गाढ़ा घोल तैयार कर लें. फिर एक नॉन-स्टिक तवे पर थोड़ा सा मक्खन या घी लगाएं और इस घोल को छोटे-छोटे पैनकेक के आकार में फैलाएं. दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक सेकें. इसके बाद ऊपर से शहद डालकर गरमा-गरम परोसें. 

केले के गुलगुले या पुए

उत्तर भारत के घरों में पके हुए केलों से गुलगुले बनाने का चलन बहुत पुराना है. इसे शाम की चाय के लिए एक बेहतरीन स्नैक माना जाता है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले गुड़ को थोड़े से पानी में घोल लें. एक बड़े बर्तन में केलों को अच्छी तरह मैश करें, फिर उसमें गेहूं का आटा, सौंफ और गुड़ का पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब एक कड़ाही में तेल गर्म करें और हाथ से छोटी-छोटी पकौड़ियों के आकार में इस मिश्रण को तेल में डालें. इसे धीमी आंच पर सुनहरा होने तक तलें. ऐसे आपके गुलगुले तैयार है. 

बनाना मिल्कशैक या स्मूदी

ज्यादा पके केलों में नेचुरल शुगर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनकी स्मूदी बनाने में आपको अलग से चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ती. इसे बनाने के लिए मिक्सी के जार में पके हुए केलों को काटकर डालें। इसमें ठंडा दूध और ड्राई फ्रूट्स मिलाएं. फिर इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लें. अगर आप इसे और हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो इसमें एक चम्मच ओट्स या पीनट बटर भी मिला सकते हैं. यह जिम जाने वालों और बच्चों के लिए एक बेहतरीन एनर्जी ड्रिंक है.

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केले की बर्फी या हलवा

जब भी मीठा खाने का मन हो, तो आप यह डिश ट्राय कर सकते है. इसे बनाने के लिए केलों को मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लें। एक कड़ाही में घी गर्म करें और सूजी या आटे को अच्छी तरह भून लें. जब आटा खुशबू देने लगे, तो इसमें केले का पेस्ट और चीनी डाल दें. इसे धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि मिश्रण कड़ाही को छोड़ने न लगे और घी अलग न हो जाए. फिर ऊपर से ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर डाल दें. 

यह भी पढ़ें: रात की बची रोटियों से ऐसे बनाएं स्वादिष्ट नाश्ता, चाव से खाएंग बच्चे

Published at : 11 Aug 2026 09:21 PM (IST)
Tags :
Banana Shake Overripe Banana Banana Pancake Banana Recipe
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