लव मैरीज के बाद किन परेशानियों का करना पड़ता सामना?

Love Marriage Problems: आजकल लव मैरिज का चलन तेजी से बढ़ रहा है, और ज्यदातर कपल्स प्यार में शादी करने का फैसला बड़े जोश के साथ लेते हैं. लेकिन शादी से पहले जो रिश्ता आसान और खूबसूरत लगता है, वो शादी के बाद अचानक मुश्किल क्यों हो जाता है? कई बार देखा गया है कि लव मैरिज करने वाले कपल्स कुछ साल बाद ही एक दूसरे से दूरियां महसूस करने लगते हैं. आइए जानते हैं कि आखिर लव मैरिज के बाद कपल्स को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

घरवालों की नाराजगी सबसे बड़ी दिक्कत

अगर किसी कपल ने घरवालों की मर्जी के बिना शादी की है, तो सबसे पहली दिक्कत यहीं से शुरू होती है. ससुराल वाले शुरुआत में बहू या दामाद को दिल से नहीं अपनाते, जिससे रिश्तों में तनाव बना रहता है. कई बार यही खटास सालों तक चलती है, और कपल्स को दोनों तरफ के परिवारों के बीच रिशता में काफी मेहनत करनी पड़ती है.

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पार्टनर की आदतें अब चुभने लगती हैं

शादी से पहले पार्टनर की हर बात अच्छी लगती है, लेकिन शादी के बाद वही आदतें परेशान करने लगती हैं. दरअसल लोग मन ही मन सोचते हैं कि शादी के बाद पार्टनर बदल जाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो झगड़े शुरू हो जाते हैं. यही उम्मीद और हकीकत का फर्क आगे चलकर बड़ी दूरी बना देता है.

पैसों को लेकर होने लगते हैं झगड़े

शादी के बाद खर्चों की जिम्मेदारी अचानक बढ़ जाती है. घर का खर्च, बचत और निवेश जैसे मुद्दों पर दोनों पार्टनर्स का एक राय होना जरूरी है. अगर एक पार्टनर खर्च करने में यकीन रखता है और दूसरा बचत में, तो पैसों को लेकर विवाद होना लाजमी है.

कल्चर और सोच का फर्क सामने आने लगता है

लव मैरिज में अक्सर दोनों पार्टनर अलग अलग बैकग्राउंड और कल्चर से आते हैं. रिश्ते की शुरुआत में यह फर्क रोमांचक लगता है, लेकिन शादी के बाद रोजमर्रा की जिंदगी में यही अंतर टकराव की वजह बनने लगता है. खाने पीने की आदतों से लेकर त्योहार मनाने के तरीके तक, हर छोटी बात पर मतभेद हो सकते हैं.

निजी आजादी में आती है कमी

शादी के बाद कई बार लोगों को अपने पर्सनल टाइम और आजादी में कमी महसूस होती है. सिंगल लाइफ के मुकाबले अब हर फैसला पार्टनर से पूछकर लेना पड़ता है, जो शुरुआत में अजीब और बोझिल लग सकता है.

समाज का ताना का सामना भी करना पड़ता है

भले ही आज के दौर में लव मैरिज आम बात हो चुकी है, लेकिन कई बार समाज इसे अब भी शक की नजर से देखता है. खासकर अलग धर्म या जाति में हुई शादी को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जिसका मानसिक असर कपल्स पर पड़ता है.

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