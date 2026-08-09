सोशल मीडिया ने हमें ऐसा बना दिया है कि जिंदगी का हर अच्छा पल दुनिया को दिखाना जरूरी लगता है. लेकिन हर खुशी पोस्ट करने के लिए नहीं होती. कुछ पल सिर्फ खुद के लिए भी होने चाहिए. श्रीकृष्ण की सीख हमें भीतर का संतुलन बनाए रखना सिखाती है. जो सुकून दिल को मिले, उसे लाइक और कमेंट की जरूरत नहीं.