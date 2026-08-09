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Motivational Quotes: हर लाइक की चाह में फंसी Gen Z? कृष्ण की सीख समझें
Motivational Quotes: सोशल मीडिया पर लाइक और रिप्लाई की चिंता धीरे-धीरे हमारी खुशी छीन सकती है. श्रीकृष्ण की सीख बताती है कि अपनी कीमत दूसरों की मंजूरी से नहीं, अपने कर्म और आत्मविश्वास से तय करें.
जेन Z मोटिवेशनल कोट्स
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Published at : 09 Aug 2026 06:05 AM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion