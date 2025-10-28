एक्सप्लोरर
Gopashtami 2025: श्रीकृष्ण ने पहली बार इस दिन चराई थी गाय, जानें क्या हुआ था तब
Gopashtami: गोपाष्टमी का त्योहार 30 अक्तूबर 2025 को मनाया जाएगा. यह कार्तिक मास के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है. इस दिन श्रीकृष्ण ने पहली बार गाय चराई थी. इसी उपलक्ष्य में गोपाष्टमी मनाया जाता है.
गोपाष्टमी के दिन गाय और बछड़ों की पूजा होती है.
Published at : 28 Oct 2025 10:52 AM (IST)
धर्म
6 Photos
