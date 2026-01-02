हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
न्यू ईयर पार्टी में झूमे RCB के 7 करोड़ के स्टार वेंकटेश अय्यर, DJ चेतस के साथ स्टेज पर दिखे, VIDEO वायरल

विजय हजारे ट्रॉफी में बल्ले से संघर्ष कर रहे वेंकटेश अय्यर मैदान के बाहर न्यू ईयर पार्टी में सुर्खियों में आ गए. 7 करोड़ के RCB स्टार ने अहमदाबाद में DJ चेतस के साथ स्टेज पर जमकर जश्न मनाया,

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 02 Jan 2026 08:53 AM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर एक अलग ही वजह से चर्चा में हैं. घरेलू क्रिकेट में बल्ले से संघर्ष के बीच वेंकटेश ने नए साल का स्वागत शानदार अंदाज में किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

DJ चेतस के साथ दिखे वेंकटेश

मैच के बाद बुधवार देर रात वेंकटेश अय्यर अहमदाबाद में आयोजित न्यू ईयर पार्टी में शामिल हुए. यहां मशहूर DJ चेतस ने उन्हें स्टेज पर बुलाया, जहां वेंकटेश ने भीड़ के सामने मस्ती करते हुए नए साल का जश्न मनाया. DJ की धुनों और लाइट्स के बीच वेंकटेश का यह अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है. इस पल को कैमरे में कैद कर लिया गया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया.

टीम इंडिया के विजुअल्स ने बनाया माहौल खास

इस सेलीब्रेशन को और खास बना दिया बैकग्राउंड में चल रहे टीम इंडिया के वीडियो ने. बड़ी स्क्रीन पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत की जीत के सीन दिखाए जा रहे थे. DJ चेतस ने इस दौरान ‘तेरी मिट्टी’ और ‘वंदे मातरम्’ जैसे देशभक्ति गानों को मिक्स किया, जिससे पूरे हॉल में अलग ही जोश देखने को मिला. क्रिकेट और देशभक्ति के इस मेल ने पार्टी का माहौल पूरी तरह बदल दिया.

विजय हजारे ट्रॉफी में बल्ले से संघर्ष

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में वेंकटेश अय्यर मध्य प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं. टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है और चार मैचों में लगातार जीत के साथ वह ग्रुप में टॉप पर बनी हुई है. हालांकि व्यक्तिगत तौर पर वेंकटेश का बल्ला अभी तक खामोश रहा है. चार मैचों में वे बड़ी पारी नहीं खेल सके, लेकिन गेंद से उन्होंने असर जरूर छोड़ा है. त्रिपुरा के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 4 विकेट लेकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई.

RCB ने 7 करोड़ में लगाया दांव

वेंकटेश अय्यर को IPL 2025 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) ने 23.75 करोड़ रुपये में खरीदकर सभी को हैरान क दिया था. हालांकि अय्यर उस सीजन में ही सुपर फ्लॉप साबित हुए थे. पूरे सीजन में 31 साल के अय्यर ने 7 पारी में 142 रन ही बनाए थे. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 139.31 था. जिसके बाद KKR ने उन्हें ड्रॉप कर दिया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने IPL 2026 Auction में उन्हें 7 करोड़ रुपये में खरीदा है, लेकिन उनकी विजय हजारे ट्रॉफी की फॉर्म निश्चित तौर पर टीम मैनेजमेंट को चिंता में डाल रही होगी. हालांकि वेंकटेश अय्यर का ओवरऑल आईपीएल रिकॉर्ड इतना खराब नहीं है. उन्होंने 56 पारियों में अब तक 1,468 रन बना टुके हैं

Published at : 02 Jan 2026 08:53 AM (IST)
Tags :
New Year Party Venkatesh Iyer Dj Chetas
और पढ़ें
