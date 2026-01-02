'बिहार में 25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल

महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का एक बयान इन दिनों उत्तराखंड की सियासत में हलचल मचा रहा है. ये बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए नया राजनीतिक संकट बनता नजर आ रहा है, वहीं कांग्रेस को सरकार पर तीखा हमला बोलने का मौका मिल गया है.

मामला सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के शीतलाखेत मंडल का बताया जा रहा है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक के दौरान गिरधारी लाल साहू ने कथित तौर पर महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की.

'20-25 हज़ार में मिल जाती हैं लड़कियां'

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में मंत्री के पति एक अविवाहित कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए यह कहते नजर आ रहे हैं कि “लड़कियों की कोई कमी नहीं है” और “बिहार में 20–25 हजार रुपये में शादी के लिए लड़कियां मिल जाती हैं.” हालांकि, इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है लेकिन, वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है.

कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना

कांग्रेस ने इस बयान को महिलाओं की गरिमा का खुला अपमान बताया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने इसे बेहद शर्मनाक करार देते हुए महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य की नैतिक जिम्मेदारी पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने मंत्री और उनके पति से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है. कांग्रेस का कहना है कि जिस सरकार में महिला सशक्तिकरण की जिम्मेदारी संभालने वाली मंत्री के परिवार से इस तरह के बयान सामने आएं, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

पहले भी लग चुके हैं गंभीर आरोप

गौरतलब है कि गिरधारी लाल साहू का नाम पहले भी कई विवादों से जुड़ चुका है. उनके खिलाफ डबल मर्डर केस में नाम सामने आने की बात कही जाती रही है. इसके अलावा उन पर एक गंभीर आरोप यह भी लगा था कि उन्होंने अपने नौकर की किडनी धोखे से निकलवाकर अपनी दूसरी पत्नी बैजयंती माला साहू का ट्रांसप्लांट करवाया.

आरोप लगाने वाले नौकर नरेश चंद्र गंगवार का दावा है कि जून 2015 में उसे मदद के बहाने श्रीलंका ले जाया गया, जहां कोलंबो स्थित एक अस्पताल में उसकी किडनी निकाल ली गई. नरेश का यह भी आरोप रहा है कि शुरुआत में दबाव के चलते वह चुप रहा, लेकिन बाद में उसने नैनीताल के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की शिकायत की.

फिलहाल ताजा बयान को लेकर राजनीतिक घमासान तेज है और बीजेपी पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है. वहीं कांग्रेस ने उनके बयान के बाद हमले और तेज कर दिए हैं.

