देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड के साथ मौसम का कहर जारी है. शीतलहर और घने कोहरे ने उत्तर भारत में जनजीवन प्रभावित कर दिया है. इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर भारत के तीन राज्यों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की है. वहीं, मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त घना कोहरा देखने को मिलेगा.

मौसम विभाग के अनुसार 2 जनवरी 2026 को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है. हिमाचल के मनाली, डलहौजी और लाहौल घाटी में बर्फ गिरने की संभावना है. उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल और अल्मोड़ा में बारिश के आसार हैं.

दिल्ली-एनसीआर में भीषण कोहरा

दिल्ली में शुक्रवार (2 जनवरी 2026) की सुबह घना कोहरा छाया रहेगा. उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली में विजिबिलिटी बेहद कम रह सकती है. सुबह के समय तापमान 5 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. इसके अलावा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और अक्षरधाम क्षेत्र में गाड़ी चलाते समय खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

उत्तर प्रदेश में शीतलहर का असर

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है. लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या और बाराबंकी समेत 25 से अधिक जिलों में सुबह के समय ठंड और कोहरे से परेशानी बढ़ सकती है. लखनऊ में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक गिर सकता है.

बिहार में भीषण ठंड और कोहरा

बिहार में 2 और 3 जनवरी को कड़ाके की शीतलहर की चेतावनी दी गई है. पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा. राजधानी पटना में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

झारखंड में सुबह ठंड, दिन में राहत

झारखंड में सुबह के समय शीतलहर का असर रहेगा. रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे शहरों में तापमान 4 से 8 डिग्री के बीच रह सकता है. दोपहर के बाद मौसम साफ रहने की संभावना है.

हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की संभावना

हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और मनाली में हल्की बर्फबारी हो सकती है. शिमला में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे ठंड और बढ़ेगी.

राजस्थान और मध्य प्रदेश का हाल

राजस्थान के सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर और झुंझुनूं जिलों में घने कोहरे का असर रहेगा. सुबह के समय विजिबिलिटी कम रहने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है. मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना और दतिया में हल्की बारिश की संभावना है. भोपाल में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन ठंड बनी रहेगी.

