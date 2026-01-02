'फेम की वजह से नहीं कड़ी मेहनत की बदौलत जीता बिग बॉस 19', ट्रोल्स को गौरव खन्ना का करारा जवाब

जब से गौरव खन्ना बिग बॉस 19 के विनर बने हैं तब से सोशल मीडिया पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी के कारण ट्रॉफी जीती है. हालांकि, गौरव ने अब इन सभी दावों को खारिज कर दिया है. हाल ही में एक इंटरव्यू में गौरव ने बताया कि उन्होंने सालों से बहुत मेहनत की है और क्लियर किया कि उन्होंने 15 सालों से कलर्स टीवी के साथ काम नहीं किया है. इसलिए, जो लोग सोचते हैं कि उन्होंने चैनल के साथ अपने जुड़ाव के कारण बिग बॉस 19 जीता है, वे गलत हैं.

कड़ी मेहनत से जीता है ‘बिग बॉस 19’

दरअसल शाहरी फरीदो से बातचीत में गौरव ने कहा, "लोग कहते हैं कि मैं फेमस होने की वजह से जीता, लेकिन मैंने वास्तव में बहुत मेहनत की है. 20 साल की मेहनत कोई छोटी बात नहीं है. मैं पिछले 15 वर्षों से कलर्स टीवी का चेहरा नहीं रहा हूं. कलर्स टीवी पर मेरा आखिरी शो यामी गौतम के साथ 'ये प्यार ना होगा कम' था, जो 2010 में टेलीकास्ट हुआ था."

गौरव ने आगे कहा, “तो, अगर 15 साल पहले सिर्फ एक शो करने के बाद भी 2025 में लोग मुझे कलर्स का जाना-पहचाना चेहरा मानते हैं, तो इसका मतलब है कि मैं वाकई बहुत अच्छा अभिनेता हूं. मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस या पिछले काम के दम पर कोई शो नहीं जीत सकता, मुझे उसमें अच्छा परफॉर्म भी करना होगा.”

बिग बॉस 19 के एक्सपीरियंस पर क्या बोले गौरव खन्ना?

गौरव ने रियलिटी शो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा, “मैं वहां दूसरों से कंप्टीशन करने नहीं गया था. इतने सालों से टेलीविजन का हिस्सा होने के नाते, मैं जानता हूं कि बिग बॉस में लोग आपको निशाना बनाएंगे, आपको शर्मिंदा करेंगे, बदनाम करेंगे और आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे. लेकिन मेरा पूरा मकसद एक बेहतर इंसान बनना था. मेरा जीवन मेरे द्वारा लिए गए फैसलों का नतीजा है. बिग बॉस एक बहुत ही समझदारी भरा खेल है, अगर आप इसे समझदारी से खेलें. मैंने यह बात पहले दिन से ही ध्यान में रखी थी, मैं वहां उन 15-16 लोगों को खुश करने के लिए नहीं गया था.”

बता दें किगौरव खन्ना ने इस साल दिसंबर में बिग बॉस 19 जीता था. उन्होंने 50 लाख रुपये का नकद पुरस्कार जीता था. साथ ही गौरव ने ट्रॉफी अपने नाम की, जबकि फरहाना भट्ट रनर-अप रहीं. वहीं तान्या मित्तल, प्रणित मोरे और अमाल मलिक भी फाइनल में पहुंचे थे.