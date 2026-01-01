हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्म
New Year 2026: नए साल पर दुनिया भर में भोजन की परंपराएं, जो लाती हैं सौभाग्य और समृद्धि! देखें फोटो

New Year 2026: नए साल पर दुनिया भर में भोजन की परंपराएं, जो लाती हैं सौभाग्य और समृद्धि! देखें फोटो

नए साल 2026 के मौके पर दुनियाभर में खान-पान से जुड़ी अलग-अलग परंपराएं हैं. नए साल पर लोग मीठा और नमकीन व्यंजन भोजन करना पसंद करते हैं. जानिए नए साल पर दुनियाभर में लोग क्या-क्या खाते हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 01 Jan 2026 01:33 PM (IST)
नए साल 2026 के मौके पर दुनियाभर में खान-पान से जुड़ी अलग-अलग परंपराएं हैं. नए साल पर लोग मीठा और नमकीन व्यंजन भोजन करना पसंद करते हैं. जानिए नए साल पर दुनियाभर में लोग क्या-क्या खाते हैं.

नया साल 2026 खाने की परंपराएं

1/9
नया साल नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. साल का पहला दिन दुनियाभर में उत्सवों से जुड़ा होता है. नए साल का भव्य स्वागत करते हुए मन में नववर्ष को लेकर कृतज्ञता की भावना उमड़ती है. अधिकतर संस्कृतियों में इस खास दिन का विशेष महत्व होता है. दुनियाभर में नववर्ष से जुड़ी काफी परंपराएं हैं, इन्हीं में से एक परंपरा है इस दिन शुभ और सौभाग्य लाने वाले खाद्य पदार्थों को खाना.
नया साल नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. साल का पहला दिन दुनियाभर में उत्सवों से जुड़ा होता है. नए साल का भव्य स्वागत करते हुए मन में नववर्ष को लेकर कृतज्ञता की भावना उमड़ती है. अधिकतर संस्कृतियों में इस खास दिन का विशेष महत्व होता है. दुनियाभर में नववर्ष से जुड़ी काफी परंपराएं हैं, इन्हीं में से एक परंपरा है इस दिन शुभ और सौभाग्य लाने वाले खाद्य पदार्थों को खाना.
2/9
दक्षिण भारत में नववर्ष के मौके पर मिठाइयां अमह भूमिका अदा करती है. भारत के अधिकतर राज्यों में लोग आने वाले महीनों में खुश रहने के लिए गुड़, चीनी या शहद से बने पकवान का सेवन करते हैं. उत्तर भारत के राज्यों में पान, मछली और दही को शुभता का प्रतीक माना जाता है, इस वजह से नए साल के मौके पर इनका सेवन किया जाता है.
दक्षिण भारत में नववर्ष के मौके पर मिठाइयां अमह भूमिका अदा करती है. भारत के अधिकतर राज्यों में लोग आने वाले महीनों में खुश रहने के लिए गुड़, चीनी या शहद से बने पकवान का सेवन करते हैं. उत्तर भारत के राज्यों में पान, मछली और दही को शुभता का प्रतीक माना जाता है, इस वजह से नए साल के मौके पर इनका सेवन किया जाता है.
Published at : 01 Jan 2026 01:33 PM (IST)
Food Traditional WORLD New Year 2026

