New Year 2026: नए साल पर दुनिया भर में भोजन की परंपराएं, जो लाती हैं सौभाग्य और समृद्धि! देखें फोटो

नया साल नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. साल का पहला दिन दुनियाभर में उत्सवों से जुड़ा होता है. नए साल का भव्य स्वागत करते हुए मन में नववर्ष को लेकर कृतज्ञता की भावना उमड़ती है. अधिकतर संस्कृतियों में इस खास दिन का विशेष महत्व होता है. दुनियाभर में नववर्ष से जुड़ी काफी परंपराएं हैं, इन्हीं में से एक परंपरा है इस दिन शुभ और सौभाग्य लाने वाले खाद्य पदार्थों को खाना.