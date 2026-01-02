पैसों की तंगी से हैं परेशान? शुक्रवार को अपनाएं मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के ये 5 अचूक उपाय!

शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से मानसिक शांति मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है. यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर, सकारात्मक ऊर्जा लाता है. पैसों की तंगी से परेशान स्थिति में यह उपाय लाभकारी है. साथ ही पाठ के दौरान मां लक्ष्मी के सामने लाल फूल और सिंदूर अर्पित करना शुभ रहता है.