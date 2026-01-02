हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मपैसों की तंगी से हैं परेशान? शुक्रवार को अपनाएं मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के ये 5 अचूक उपाय!

पैसों की तंगी से हैं परेशान? शुक्रवार को अपनाएं मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के ये 5 अचूक उपाय!

Friday worship: शुक्रवार का दिन धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो करें ये 5 अचूक उपाय. घर में कभी नहीं होगी पैसों की तंगी.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 02 Jan 2026 06:30 AM (IST)
Friday worship: शुक्रवार का दिन धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो करें ये 5 अचूक उपाय. घर में कभी नहीं होगी पैसों की तंगी.

मां लक्ष्मी

1/6
शुक्रवार का दिन धन और वैभव की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है, और इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा पूरी विधि-विधान से करने से घर में खुशहाली, धन-धान्य में बढ़ोतरी और मानसिक शांति आती है। अगर आप पैसों की तंगी से परेशान हैं, तो शुक्रवार के दिन अपनाएं ये 5 काम.
शुक्रवार का दिन धन और वैभव की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है, और इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा पूरी विधि-विधान से करने से घर में खुशहाली, धन-धान्य में बढ़ोतरी और मानसिक शांति आती है। अगर आप पैसों की तंगी से परेशान हैं, तो शुक्रवार के दिन अपनाएं ये 5 काम.
2/6
शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से मानसिक शांति मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है. यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर, सकारात्मक ऊर्जा लाता है. पैसों की तंगी से परेशान स्थिति में यह उपाय लाभकारी है. साथ ही पाठ के दौरान मां लक्ष्मी के सामने लाल फूल और सिंदूर अर्पित करना शुभ रहता है.
शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से मानसिक शांति मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है. यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर, सकारात्मक ऊर्जा लाता है. पैसों की तंगी से परेशान स्थिति में यह उपाय लाभकारी है. साथ ही पाठ के दौरान मां लक्ष्मी के सामने लाल फूल और सिंदूर अर्पित करना शुभ रहता है.
Published at : 02 Jan 2026 06:30 AM (IST)
