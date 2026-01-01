हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMagh Mela 2026: माघ स्नान से कटते हैं जन्म-जन्म के पाप, शास्त्रों में बताया गया है इसका रहस्य!

Magh Mela 2026: माघ स्नान से कटते हैं जन्म-जन्म के पाप, शास्त्रों में बताया गया है इसका रहस्य!

Magh Mela 2026: सनातन धर्म में माघ मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी महीना माना जाता है. मान्यता है कि माघ मास में स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं. क्या ऐसा है? आइए शास्त्रों के अनुसार जानें.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 01 Jan 2026 03:16 PM (IST)
Magh Mela 2026: सनातन धर्म में माघ मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी महीना माना जाता है. मान्यता है कि माघ मास में स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं. क्या ऐसा है? आइए शास्त्रों के अनुसार जानें.

माघ मेला 2026

1/7
सनातन धर्म में माघ मास को बेहद खास और पुण्यदायी महीना माना जाता है; इस माह में स्नान-दान करना बहुत ही शुभ होता. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हर साल माघ मेले का आयोजन किया जाता है, जो इस बार 3 जनवरी 2026 से शुरू होगा और 15 फरवरी 2026 को समाप्त होगा.
सनातन धर्म में माघ मास को बेहद खास और पुण्यदायी महीना माना जाता है; इस माह में स्नान-दान करना बहुत ही शुभ होता. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हर साल माघ मेले का आयोजन किया जाता है, जो इस बार 3 जनवरी 2026 से शुरू होगा और 15 फरवरी 2026 को समाप्त होगा.
2/7
माघ मास में स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं? शास्त्रों के अनुसार जानें माघ स्नान के लाभ. शास्त्रों में माघ मास को अत्यंत पुण्यदायक माना गया है. मान्यता है कि इस मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के जन्म-जन्म का गुनाह कट जाता है. माघ स्नान से तन, मन और आत्मा की शुद्धि होती है.
माघ मास में स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं? शास्त्रों के अनुसार जानें माघ स्नान के लाभ. शास्त्रों में माघ मास को अत्यंत पुण्यदायक माना गया है. मान्यता है कि इस मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के जन्म-जन्म का गुनाह कट जाता है. माघ स्नान से तन, मन और आत्मा की शुद्धि होती है.
Published at : 01 Jan 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
Magh Mela Magh Month Magh Mela 2026

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'भारत का अपमान, सरकार को इसका..', भारत-पाक सीजफायर पर चीन के दावे को लेकर ओवैसी ने PM मोदी से क्या कहा?
'भारत का अपमान, सरकार को इसका..', भारत-पाक सीजफायर पर चीन के दावे को लेकर ओवैसी ने PM मोदी से क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायको की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायको की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Astrology Predictions: 2026 में वाकई दुनिया खत्म होने वाली है? ज्योतिषाचार्य की खौफनाक भविष्यवाणी
New Year 2026: 'अब सरकार का क्या होगा..', बाटी- चोखा पार्टी में ऐसा क्यों बोले Akhilesh Yadav? | SP
Indore: इंदौर में दूषित पानी से एक और मौत का दावा | Kailash Vijayvargiya | Mohan Yadav
Astrology Predictions: 2026 में कैसी होगी अर्थव्यवस्था? ज्योतिषाचार्य की बड़ी भविष्यवाणी | PM Modi
Indore: दूषित पानी से 6 महीने के बच्चे की मौत का दावा | Kailash Vijayvargiya | Mohan Yadav

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भारत का अपमान, सरकार को इसका..', भारत-पाक सीजफायर पर चीन के दावे को लेकर ओवैसी ने PM मोदी से क्या कहा?
'भारत का अपमान, सरकार को इसका..', भारत-पाक सीजफायर पर चीन के दावे को लेकर ओवैसी ने PM मोदी से क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायको की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायको की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में हुई इस धुरंधर खिलाड़ी की एंट्री
ओटीटी
Haq OTT Release Date: 'हक' से शुरू हुआ नया साल 2026, कुछ ही घंटों में ओटीटी पर रिलीज होगी यामी गौतम की फिल्म
'हक' की OTT रिलीज डेट कंफर्म, कुछ ही घंटों में रिलीज होगी यामी गौतम की फिल्म
जनरल नॉलेज
Myanmar Debt: म्यांमार पर भारत का कितना पैसा उधार, क्या वापस लिया जाता है यह कर्ज?
म्यांमार पर भारत का कितना पैसा उधार, क्या वापस लिया जाता है यह कर्ज?
हेल्थ
सर्दियों में ज्यादा क्यों होता है सिरदर्द? जानें इसके लक्षण और बचने के तरीके
सर्दियों में ज्यादा क्यों होता है सिरदर्द? जानें इसके लक्षण और बचने के तरीके
ट्रेंडिंग
मेट्रो में लुकाछिपी खेलने लगा युवा सरदार तो भड़क गए यूजर्स, सिविक सेंस पर उठाने लगे सवाल
मेट्रो में लुकाछिपी खेलने लगा युवा सरदार तो भड़क गए यूजर्स, सिविक सेंस पर उठाने लगे सवाल
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget