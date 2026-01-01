Magh Mela 2026: माघ स्नान से कटते हैं जन्म-जन्म के पाप, शास्त्रों में बताया गया है इसका रहस्य!

माघ मास में स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं? शास्त्रों के अनुसार जानें माघ स्नान के लाभ. शास्त्रों में माघ मास को अत्यंत पुण्यदायक माना गया है. मान्यता है कि इस मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के जन्म-जन्म का गुनाह कट जाता है. माघ स्नान से तन, मन और आत्मा की शुद्धि होती है.