New Year 2026 Puja: नए साल 2026 में धार्मिक स्थलों पर है भारी भीड़, घर पर ऐसे करें पूजा-पाठ
New Year 2026 Puja: विशेष तिथि और अवसरों पर धार्मिक स्थलों पर भक्तों की भारी भीड़ रहती है. भीड़ से बचते हुए आप 1 जनवरी 2026 को घर पर विधि-विधान से पूजा-पाठ कर नववर्ष की शुभ शुरुआत कर सकते हैं.
नव वर्ष 2026 पूजा-पाठ
Published at : 31 Dec 2025 01:47 PM (IST)
