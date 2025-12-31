हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
New Year 2026 Puja: नए साल 2026 में धार्मिक स्थलों पर है भारी भीड़, घर पर ऐसे करें पूजा-पाठ

New Year 2026 Puja: नए साल 2026 में धार्मिक स्थलों पर है भारी भीड़, घर पर ऐसे करें पूजा-पाठ

New Year 2026 Puja: विशेष तिथि और अवसरों पर धार्मिक स्थलों पर भक्तों की भारी भीड़ रहती है. भीड़ से बचते हुए आप 1 जनवरी 2026 को घर पर विधि-विधान से पूजा-पाठ कर नववर्ष की शुभ शुरुआत कर सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 31 Dec 2025 01:47 PM (IST)
New Year 2026 Puja: विशेष तिथि और अवसरों पर धार्मिक स्थलों पर भक्तों की भारी भीड़ रहती है. भीड़ से बचते हुए आप 1 जनवरी 2026 को घर पर विधि-विधान से पूजा-पाठ कर नववर्ष की शुभ शुरुआत कर सकते हैं.

नव वर्ष 2026 पूजा-पाठ

विशेष तिथि या अवसर श्रद्धालु मंदिर, धार्मिक स्थल या तीर्थ स्थल जाकर भगवान का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. नए साल के मौके पर काशी, खाटू श्याम, अयोध्या, उज्जैन, बांके बिहारी, हरिद्वार, वैष्णो देवी, तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर दर्शन के लिए घंटों लंबी कतारें लग जाती हैं.
विशेष तिथि या अवसर श्रद्धालु मंदिर, धार्मिक स्थल या तीर्थ स्थल जाकर भगवान का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. नए साल के मौके पर काशी, खाटू श्याम, अयोध्या, उज्जैन, बांके बिहारी, हरिद्वार, वैष्णो देवी, तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर दर्शन के लिए घंटों लंबी कतारें लग जाती हैं.
कई बार तो ऐसा भी होता है कि अधिक भीड़, समय की कमी, स्वास्थ्य या पारिवारिक कारणों से श्रद्धालु मंदिर नहीं जा पाते. लेकिन शास्त्रों में श्रद्धा और विधिपूर्वक घर पर की गई पूजा-पाठ को भी फलदायी बताया गया है.
कई बार तो ऐसा भी होता है कि अधिक भीड़, समय की कमी, स्वास्थ्य या पारिवारिक कारणों से श्रद्धालु मंदिर नहीं जा पाते. लेकिन शास्त्रों में श्रद्धा और विधिपूर्वक घर पर की गई पूजा-पाठ को भी फलदायी बताया गया है.
Published at : 31 Dec 2025 01:47 PM (IST)
