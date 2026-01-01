एक्सप्लोरर
New Year 2026 Bhandara: नए साल 2026 पर क्या भंडारा करा सकते हैं, इससे कौन सा पुण्य मिलता है
New Year 2026 Bhandara: भंडारा कराने से पुण्य कर्म और आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है. साल 2026 के पहले दिन आप भंडारा करा सकते हैं. भंडारा कराने से भगवान के साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है.
भंडारा कराने का पुण्य
1/6
2/6
Published at : 01 Jan 2026 04:58 AM (IST)
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Prediction 1 January 2026: जानें गुरुवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
ऐस्ट्रो
6 Photos
Sadguru: क्या इंसान को भविष्य जानना चाहिए? कृष्ण और कुरुक्षेत्र की कथा से समझिए जीवन का सच
ऐस्ट्रो
7 Photos
भविष्यवक्ता क्रेग की 2025 की वो भविष्यवाणियां, जिन पर ट्रंप से लेकर हैरी-मेगन तक मचा बवाल!
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
कहीं बारिश तो कहीं भयंकर ठंड, कश्मीर से लेकर केरल तक नए साल के पहले दिन देश में कैसा रहेगा मौसम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लाखों नौकरियों से लेकर एक्सप्रेसवे तक, साल 2026 में यूपी वालों को ये 10 बड़ी सौगातें देगी योगी सरकार
बॉलीवुड
अभिषेक-ऐश्वर्या की शादी में पैप्स संग हुई थी मारपीट, बच्चन परिवार पर मीडिया ने लगा दिया था बैन
क्रिकेट
साल 2025 में अभिषेक शर्मा ने तोड़े ये 5 बड़े रिकॉर्ड, टी20 का सबसे बड़ा स्कोर किया अपने नाम
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion