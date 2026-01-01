नववर्ष 2026 की शुरुआत हो चुकी है. नए साल की शुरुआत शुभ कार्य और नए संकल्पों के साथ करना शुभ होता है. इस मौके पर घर-परिवार के साथ तो सभी लोग जश्न मनाते हैं. लेकिन अगर आप साल के पहले दिन भंडारा कराते हैं तो इसे बहुत ही पुण्य कर्म माना जाता है.